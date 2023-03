Netanjahu odsúdil protest pred kaderníctvom, kde bola jeho manželka

Jeruzalem 2. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok skritizoval demonštrantov, ktorí sa v stredu večer zhromaždili pred kaderníckym salónom, v ktorom sa práve nachádzala premiérova manželka. Účastníkov protestu proti kontroverznej súdnej reforme pritom označil za "anarchistov". TASR správu prevzala z agentúry AP.



Incident sa odohral v prominentnej štvrti Tel Avivu. Demonštranti sa zhromaždili pred kaderníckym salónom, v ktorom práve robili účes Sare Netanjahuovej, a kričali "Hanba, hanba". Dovnútra salóna sa však dostať nepokúsili. Na miesto boli vyslané stovky policajtov, ktorí premiérovu manželku Saru Netanjahuovú odprevadili do limuzíny.



Agentúra AP pripomína, že Netanjahu a jeho politickí spojenci zatiaľ nie sú ochotní upustiť od kontroverznej reformy izraelského súdnictva, ktorá by vláde zaistila rozhodujúci vplyv pri výbere sudcov. Obmedziť by sa mali aj právomoci Najvyššieho súdu, napríklad jeho právo rušiť právne predpisy alebo vydávať verdikty proti výkonnej moci.



Kritici tvrdia, že vládou navrhované zmeny by výrazne oslabili nezávislosť súdnictva, keďže Izrael nemá písanú ústavu a iba jednu komoru parlamentu, ktorú ovláda vládna koalícia.



Izraelský minister spravodlivosti Jariv Levin vyhlásil, že i napriek nesúhlasu verejnosti Netanjahuova vláda "schválenie nových reforiem nezastaví".



Kým premiér Netanjahu, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, tvrdí, že navrhované zmeny obnovia rovnováhu medzi jednotlivými zložkami vlády a podporia podnikanie, ekonómovia a právni experti oponujú, že to povedie k izolácii Izraela a bude mať negatívny vplyv na jeho ekonomiku.



Protesty proti reforme by mali v Izraeli pokračovať aj vo štvrtok.