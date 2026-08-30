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Netanjahu odsúdil útoky osadníkov na palestínske dediny
IDF, tajná služba Šin Bet a polícia podľa Netanjahua vykonávajú dôsledné vyšetrovanie na mieste a očakáva, že výtržníkov zatknú a čo najskôr ich postavia pred súd.
Autor TASR
Jeruzalem 29. augusta (TASR) — Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v sobotu prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Džálúd na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za „hŕstku výtržníkov“ a odsúdil ich „násilné trestné činy“, informovala agentúra AFP.
„Dôrazne odsudzujem násilné trestné činy spáchané v dedinách Kusra a Džálúd hŕstkou výtržníkov, ktorí porušujú zákony, páchajú obrovskú krivdu židovskej komunite rešpektujúcej zákony, zasahujú do plnenia úloh IDF (ozbrojených síl) a poškodzujú postavenie Izraela vo svete. Bezpečnostné sily konali rýchlo, zhabali tri vozidlá a incident v krátkom čase ukončili,“ uviedol úrad premiéra vo vyhlásení zverejnenom na sieti X.
IDF, tajná služba Šin Bet a polícia podľa Netanjahua vykonávajú dôsledné vyšetrovanie na mieste a očakáva, že výtržníkov zatknú a čo najskôr ich postavia pred súd.
Desiatky maskovaných osadníkov vtrhli v sobotu do palestínskej dediny Kusra ležiacej na severe okupovaného Západného brehu Jordánu, kde obsadili dom obývaný palestínskou rodinou, ktorá bola v tom čase bola vo vnútri. Na miesto bola privolaná izraelská armáda. Podľa agentúry Reuters nedošlo k zadržaniu žiadnych osadníkov.
Osadníci sa následne presunuli do susednej dediny Džálúd, kde napadli palestínsku rodinu a skupinu zahraničných novinárov, pričom im zdemolovali vozidlo a fyzicky napadli členov štábu.
Už začiatkom augusta osadníci obkľúčili niekoľko domov v Kusre, odpojili im vodu a elektrinu a ich obyvateľov odmietali pustiť von.
Netanjahu v decembri 2025 tvrdil, že násilní osadníci tvoria skupinu približne 70 mladých ľudí, ktorí ani nepochádzajú zo Západného brehu. V júli však už hovoril o 150 „mladistvých delikventoch“, ktorých na Západný breh priviedli.
Miestni aktivisti tvrdia, že za útokmi sú Izraelčania, ktorí za posledné tri roky vybudovali množstvo nelegálnych osád po celom Predjordánsku. Netanjahuova vláda týmto komunitám poskytuje financie aj ochranu, čím napomáha vytláčaniu Palestínčanov z ich územia.
Izraelská vláda sa dostala pod paľbu kritiky za to, že v súvislosti s násilím zo strany osadníkov len zriedka pristupuje k zatýkaniu a obžaloby či odsúdenia sú ešte zriedkavejšie.
Násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom na Západnom brehu pretrváva už roky, v posledných mesiacoch však došlo k nárastu počtu útokov. V tejto oblasti žije medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov viac ako 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
„Dôrazne odsudzujem násilné trestné činy spáchané v dedinách Kusra a Džálúd hŕstkou výtržníkov, ktorí porušujú zákony, páchajú obrovskú krivdu židovskej komunite rešpektujúcej zákony, zasahujú do plnenia úloh IDF (ozbrojených síl) a poškodzujú postavenie Izraela vo svete. Bezpečnostné sily konali rýchlo, zhabali tri vozidlá a incident v krátkom čase ukončili,“ uviedol úrad premiéra vo vyhlásení zverejnenom na sieti X.
IDF, tajná služba Šin Bet a polícia podľa Netanjahua vykonávajú dôsledné vyšetrovanie na mieste a očakáva, že výtržníkov zatknú a čo najskôr ich postavia pred súd.
Desiatky maskovaných osadníkov vtrhli v sobotu do palestínskej dediny Kusra ležiacej na severe okupovaného Západného brehu Jordánu, kde obsadili dom obývaný palestínskou rodinou, ktorá bola v tom čase bola vo vnútri. Na miesto bola privolaná izraelská armáda. Podľa agentúry Reuters nedošlo k zadržaniu žiadnych osadníkov.
Osadníci sa následne presunuli do susednej dediny Džálúd, kde napadli palestínsku rodinu a skupinu zahraničných novinárov, pričom im zdemolovali vozidlo a fyzicky napadli členov štábu.
Už začiatkom augusta osadníci obkľúčili niekoľko domov v Kusre, odpojili im vodu a elektrinu a ich obyvateľov odmietali pustiť von.
Netanjahu v decembri 2025 tvrdil, že násilní osadníci tvoria skupinu približne 70 mladých ľudí, ktorí ani nepochádzajú zo Západného brehu. V júli však už hovoril o 150 „mladistvých delikventoch“, ktorých na Západný breh priviedli.
Miestni aktivisti tvrdia, že za útokmi sú Izraelčania, ktorí za posledné tri roky vybudovali množstvo nelegálnych osád po celom Predjordánsku. Netanjahuova vláda týmto komunitám poskytuje financie aj ochranu, čím napomáha vytláčaniu Palestínčanov z ich územia.
Izraelská vláda sa dostala pod paľbu kritiky za to, že v súvislosti s násilím zo strany osadníkov len zriedka pristupuje k zatýkaniu a obžaloby či odsúdenia sú ešte zriedkavejšie.
Násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom na Západnom brehu pretrváva už roky, v posledných mesiacoch však došlo k nárastu počtu útokov. V tejto oblasti žije medzi približne tromi miliónmi Palestínčanov viac ako 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.