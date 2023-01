Netanjahu odvolal vplyvného ministra, v súlade s verdiktom súdu

Jeruzalem 22. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu odvolal ministra vnútra a zdravotníctva Arieho Deriho, ktorý je zároveň šéfom koaličnej ultraortodoxnej strany Šas.



Podriadil sa tak verdiktu izraelského najvyššieho súdu, ktorý v stredu rozhodol, že Arie Deri by nemal ostať vo funkcii, pretože ho vlani odsúdili za daňové trestné činy. TASR správu prevzala a agentúr AP a AFP.



O odvolaní ministra informoval premiér počas pravidelného nedeľňajšieho zasadnutia vládneho kabinetu, pričom vyjadril nad týmto krokom hlboké poľutovanie.



"S ťažkým srdcom, hlbokým smútkom a s mimoriadne nepríjemným pocitom som nútený presunúť vás z vašej pozície ministra vlády," povedal Netanjahu Derimu. Zároveň prisľúbil, že bude hľadať legálne možnosti, aby Deri mohol ďalej vykonávať činnosť v prospech štátu Izrael.



Arie Deri, ktorý zastáva aj post vicepremiéra, vopred avizoval, že dobrovoľne z vlády neodíde. Po svojom odvolaní uviedol, že naďalej zostane lídrom strany Šas a bude podporovať vládu pri presadzovaní jej programu, vrátane kontroverznej súdnej reformy.



Deriho vlani odsúdili za daňové trestné činy a v rámci dohody o vine a treste, mu plynie podmienečný trest. Počas procesu tvrdil, že sa stiahne z politiky.



Nová koalícia špeciálne upravila zákon, aby sa Deri, ktorý pôsobil aj v predchádzajúcich Netanjahuových vládach, aj napriek tomu mohol stať ministrom.



Pozorovatelia predpovedajú, že by Deriho odvolanie mohlo spôsobiť prvú koaličnú krízu v novej Netanjahuovej vláde, ktorá sa ujala moci vlani v decembri.



Nová vláda už predtým predstavila plány na oslabenie moci najvyššieho súdu a ďalších justičných orgánov. Avizované zmeny by umožnili napríklad schváliť aj taký zákon, ktorý by najvyšší súd označil za protiústavný.