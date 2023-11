Netanjahu opäť odmietol prímerie, ak nebudú prepustení rukojemníci

Jeruzalem 8. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu opäť odmietol akékoľvek vyhliadky na prímerie. Reagoval na správy o možných rokovaniach s palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Rád by som uviedol na pravú mieru všetky možné nepravdivé fámy, ktoré počúvame z rôznych smerov, a jasne zopakoval jednu vec: nebude nijaké prímerie bez prepustenia našich rukojemníkov," povedal Netanjahu.



Agentúra AFP skôr v stredu informovala s odvolaním sa na zdroj blízky Hamasu o rokovaniach o prepustení asi 12 rukojemníkov vrátane šiestich Američanov výmenou za trojdňové prímerie v Gaze. Prestávka v bojoch by podľa tohto zdroja umožnila Egyptu dodať do pásma Gazy humanitárnu pomoc a Hamasu prepustiť rukojemníkov.



Druhý nemenovaný zdroj oboznámený s týmito rokovaniami v stredu uviedol, že ich sprostredkovateľom je Katar. Ten v koordinácii so Spojenými štátmi podľa tohto zdroja rokuje o prepustení 10 až 15 rukojemníkov výmenou za jednodňové alebo dvojdňové prímerie.



Katar sa už predtým zapojil do intenzívnej diplomacie, vďaka ktorej Hamas prepustil dvoch občanov Izraela a dve Američanky.



Vojna Izraela s Hamasom v pásme Gazy trvá už mesiac. Izrael ju spustil po brutálnom útoku teroristov Hamasu na juh Izraela, ktorí zabili vyše 1400 ľudí, najmä civilistov a ďalších asi 240 uniesli Odvetné útoky Izraela zameraná na zničenie Hamasu v pásme Gazy si odvtedy vyžiadali podľa tamojších úradov už približne 10.600 obetí.