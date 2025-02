Netanjahu opäť sľúbil elimináciu Hamasu a návrat všetkých rukojemníkov

Jeruzalem 20. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že Izrael si musí "vyrovnať a vyrovná účet" s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Netanjahu to uviedol v reakcii na vydanie tiel štyroch izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske teroristické komandá zavliekli do Pásma Gazy po svojom vpáde na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Netanjahu vo svojom vyhlásení uviedol, že Izraelčania sú spojení v smútku za štyrmi rukojemníkmi. Dodal, že ide o smútok zmiešaný s hnevom na "monštrá z Hamasu".



Izraelský premiér zopakoval aj sľub o dosiahnutí dlhodobých cieľov vojny s Hamasom, ktorá bola reakciou na spomínaný vpád palestínskych kománd. Zopakoval, že Izrael privedie domov všetkých rukojemníkov, "zničí vrahov, eliminuje Hamas a dosiahne bezpečnú budúcnosť Izraela".



Elimináciu Hamasu a "pomstu nepriateľom" sľúbil vo svojom statuse aj izraelský minister obrany Jisrael Kac.



Hamas vo štvrtok Izraelu vydal telá štyroch rukojemníkov, ktorých identifikoval ako Širi Bibasovú a jej dvoch malých synov - Kfira a Ariela - a vyše 80-ročného Odeda Lifšica.



Odovzdanie ich tiel sa konalo na bývalom cintoríne v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. Následne telá previezli do Tel Avivu, kde v inštitúte súdneho lekárstva prejdú identifikačnou procedúrou.



Repatriácia tiel je súčasťou šesťtýždňovej počiatočnej fázy prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktorá nadobudla platnosť 19. januára.



V rámci prvej fázy militanti zatiaľ oslobodili 19 žijúcich izraelských rukojemníkov výmenou za viac ako 1100 palestínskych väzňov. Zo zostávajúcich 14 rukojemníkov, ktorí môžu byť prepustení v rámci prvej fázy, je ich podľa Izraela osem mŕtvych.