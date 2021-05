Netanjahu: Operácia proti radikálom potrvá ešte niekoľko dní

Jeruzalem 18. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že operácia izraelských ozbrojených síl proti palestínskym radikálom v pásme Gazy bude pokračovať ešte najmenej niekoľko dní. Uviedol to počas stretnutia s predstaviteľmi miestnych samospráv na juhu krajiny, informoval spravodajský portál The Times of Israel.



Počas návštevy na leteckej základni Hacerim, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Beeršeba, Netanjahu vyhlásil, že hnutie Hamas "dostalo rany, aké neočakávalo" a Izrael túto "teroristickú skupinu" vrátil o "roky" späť.



"Som si istý, že všetci naši nepriatelia vidia, akú cenu musia zaplatiť za agresiu proti nám a som si istý, že sa z toho poučia," povedal ďalej Netanjahu. Dodal, že operácia izraelskej armády bude pokračovať "tak dlho, ako bude potrebné na obnovenie pokoja pre občanov Izraela".



Tento zámer potvrdil aj izraelský minister obrany Benny Ganc v utorňajšom telefonickom rozhovore s americkým rezortným kolegom Lloydom Austinom. Ganc sa tiež poďakoval americkej administratíve za podporu práva Izraela na sebaobranu.



Uviedol tiež, že za niekoľko posledných dní sa Izraelu podarilo dosiahnuť "významné vojenské ciele". Operácia izraelskej armády bude podľa neho pokračovať s cieľom dosiahnuť "trvalý mier". Ubezpečil, že Izrael bude aj naďalej konať zodpovedne, a to tak v oblasti bezpečnostnej, ako aj zahraničnej politiky.



V tejto situácii sa zintenzívňujú snahy politikov a diplomatov o dosiahnutie prímeria. V utorok sa za "rýchle vyhlásenie prímeria" zasadzovala nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá o situácii na Blízkom východe telefonicky hovorila s jordánskym kráľom Abdalláhom II. Obaja politici sa zhodli, že dosiahnutie prímeria umožní nové "politické rokovania" medzi Izraelom a Palestínčanmi.



Prostredníctvom videokonferencie sa v utorok s kráľom Abdalláhom II. spojili aj prezidenti Egypta a Francúzska - Abdal Fattáh Sísí a Emmanuel Macron. Témou ich rozhovoru bola sprostredkovateľská misia na Blízkom východe, ktorej cieľom má byť rýchlo dosiahnuť prímerie a zabrániť rozšíreniu konfliktu.