Netanjahu označil video Hamasu s rukojemníčkami za „krutú propagandu“

Jeruzalem 30. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označi v pondelok video zverejnené hnutím Hamas, ktoré zachytáva trojicu izraelských rukojemníčok, za krutú psychologickú propagandu. Ženy zajal Hamas podľa svojich vyjadrení počas útokov zo 7. októbra. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Toto je krutá psychologická propaganda Hamasu a Islamského štátu," uviedol Netanjahu vo vyjadrení, ktoré jeho kancelária vydala krátko po zverejnení videa. Militantov v pásme Gazy prirovnal k organizácii Islamský štát (IS), píše AFP.



Izraelský premiér trojicu žien identifikoval ako Yelenu Trupanobovú, Danielle Aloniovú a Rimon Kirshtovú. Zároveň prisľúbil, že všetky unesené a nezvestné osoby budú privedené domov.



Hamas v pondelok zverejnil video s trojicou žien, na ktorom rukojemníčka sediaca uprostred ostro kritizuje Netanjahuovu reakciu na krízu. S hnevom v hlase pripomína, že sú v zajatí už 23 dní, píše DPA. "Vieme, že by malo byť prímerie. Mali ste nás všetkých oslobodiť; sľúbili ste, že nás všetkých oslobodíte," uvádza žena v hebrejčine. Izraelské médiá toto video označili za psychologický teror hnutia Hamas voči Izraelu. Text vyjadrení ženám pravdepodobne nadiktovalo toto hnutie, píše DPA.



Izrael uvádza, že militanti počas útokov 7. októbra zabili najmenej 1400 ľudí a do pásma Gazy uniesli 239 osôb. Počas odvetných útokov Izraela prišlo podľa hnutia Hamas odvtedy o život viac než 8300 ľudí.