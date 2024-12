Netanjahu: Pád Asada je dôsledkom úderov Izraela na Irán a Hizballáh

Tel Aviv 8. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu označil pád režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada za historický deň a priamy dôsledok úderov, ktoré Izrael v posledných mesiacoch zasadil Iránu a militatnému hnutiu Hizballáhu v Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Netanjahu to uviedol počas návštevy Izraelom okupovaných Golanských výšin. Povedal, že v sobotu nariadil izraelským silám, aby obsadili oblasti v nárazníkovej zóne monitorovanej OSN s cieľom zaistiť bezpečnosť Izraela. "Nedovolíme, aby sa na našich hraniciach usadili nepriateľské sily," dodal.



Tento krok prišiel po vyhodnotení celkovej situácie v danej oblasti v súvislosti s možnosťou, že do nárazníkovej zóny vstúpia sýrski ozbrojenci.



Izrael súčasne vyzval sýrske povstalecké jednotky, aby sa nepribližovali k spoločnej hranici židovského štátu so Sýriou. Dôrazne tiež varoval, že izraelská armáda bude reagovať silou, ak sýrski povstalci porušia dohodu o rozdelení síl, ktorú obe krajiny uzavreli v roku 1974.



Sýrski povstalci pod vedením džihádistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) minulú stredu spustili nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. V rýchlom slede už stačili obsadiť veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. V noci na nedeľu vstúpili aj do hlavného mesta Damask, ktoré vyhlásili za oslobodené od "tyrana".



V nedeľu nad ránom sa objavili správy o tom, že Asad v lietadle opustil sýrske hlavné mesto a odletel na neznáme miesto.