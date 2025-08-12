Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Netanjahu: Palestínčanom z Pásma Gazy dovolíme odísť

Telá Palestínčanov, ktorí zahynuli spolu s ostatnými novinármi, korešpondentmi al-Džazíry počas izraelských leteckých útokov v Pásme Gazy, nesú do komplexu nemocnice Šífa v meste Gaza 11. augusta 2025. Foto: TASR/AP

V rozhovore pre izraelskú televíziu i24NEWS Netanjahu povedal, že v súvislosti s rozsiahlejšou ofenzívou „(Palestínčanov) nevyháňame, ale umožňujeme im odísť“.

Jeruzalem 12. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že Izrael umožní Palestínčanom opustiť Pásmo Gazy. Jeho vyjadrenie prichádza po tom, ako izraelský bezpečnostný kabinet v piatok schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Dáme im možnosť v prvom rade opustiť bojové zóny a vo všeobecnosti opustiť celé územie, ak budú chcieť,“ dodal izraelský premiér. „Určite im povolíme odísť aj z Gazy,“ zopakoval Netanjahu.

AFP pripomína, že predchádzajúce diskusie ohľadom presídlenia obyvateľov Pásma Gazy mimo toto územie vyvolali u Palestínčanov obavy a u medzinárodného spoločenstva odsúdenie. Začiatkom tohto roka navrhol americký prezident Donald Trump, aby nad touto palestínskou enklávou prebrali kontrolu Spojené štáty a aby sa jej približne 2,4 milióna obyvateľov presťahovalo do Egypta a Jordánska.
