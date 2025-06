Netanjahu: Po amerických úderoch sa Izrael priblížil k svojim cieľom

Jeruzalem 22. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael sa nenechá zatiahnuť do opotrebovávacej vojny s Iránom. Po splnení svojich cieľov, ktorými sú zničenie iránskeho jadrového programu a raketových spôsobilostí, Izrael údery proti iránskym cieľom ukončí. Podľa jeho slov sa Izrael k týmto cieľom priblížil po nočných amerických útokoch na iránske jadrové zariadenia. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.



„Dosiahli sme veľa a vďaka (americkému) prezidentovi (Donaldovi) Trumpovi sme sa priblížili k našim cieľom. Nebudeme pokračovať nad rámec toho, čo je potrebné na ich dosiahnutie, ale ani ich neukončíme príliš skoro. Keď budú ciele dosiahnuté, operácia bude ukončená a boje sa zastavia,“ povedal Netanjahu na tlačovej konferencii.



„Nepochybujem o tom, že tento (iránsky) režim nás chce vyhladiť, a preto sme sa pustili do tejto operácie, aby sme eliminovali dve konkrétne hrozby pre našu existenciu: jadrovú hrozbu a hrozbu balistických rakiet. Postupujeme krok za krokom smerom k dosiahnutiu týchto cieľov. Sme veľmi, veľmi blízko k ich naplneniu,“ povedal.



Izrael spustil rozsiahle útoky na Irán 13. júna s deklarovaným cieľom zabrániť mu získať jadrovú zbraň. Teherán opakovane popiera, že by sa o ňu usiloval, a Izraelu údery opätuje. Izraelské bombardovanie si dosiaľ vyžiadalo v Iráne viac než 400 mŕtvych a 3000 zranených, terčom sa stali aj vojenské špičky a jadroví vedci. Rakety a drony vypálené Iránom pripravili v Izraeli o život 25 ľudí.



K izraelským útokom sa v noci na nedeľu pridali aj Spojené štáty, ktoré zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia - Fordó, Natanz a Isfahán. Washington tvrdí, že sa mu podarilo spôsobiť vážne škody na troch spomínaných objektoch a tým zničiť iránsky jadrový program.