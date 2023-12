Netanjahu po návšteve Pásma Gazy prisľúbil zintenzívnenie bojov

Jeruzalem 25. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok navštívil vojnou zmietané palestínske Pásmo Gazy a prisľúbil, že armáda v nasledujúcich dňoch zintenzívni útoky v pobrežnej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Práve som sa vrátil z Gazy. Nezastavujeme sa, pokračujeme v boji a v nasledujúcich dňoch boje zintenzívnime. Bude to dlhá vojna, ktorá sa ani zďaleka nekončí," povedal Netanjahu podľa vyhlásenia jeho strany Likud.



AFP medzičasom informovala, že rodiny rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v Pásme Gazy, v pondelok vypískali Netanjahua počas jeho prejavu v parlamente. Izraelský premiér prisľúbil, že zajatcov dostane do bezpečia, ale na to podľa neho treba viac času.



"Teraz! Teraz!" skandovali rodinný príslušníci, keď Netanjahu povedal, že izraelská armáda musí najskôr zvýšiť vojenský tlak na vedenie palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy.



"Bez vojenského tlaku by sme neboli schopní zabezpečiť prepustenie rukojemníkov," povedal Netanjahu. Izraelskí velitelia však podľa neho potrebujú "viac času" na dokončenie misie.



"Nezastavíme sa až do víťazstva. Ja ani moji kolegovia nešetríme úsilím, aby sme všetkých našich rukojemníkov priviedli späť domov," poznamenal Netanjahu počas skandovania protestujúcich.



Izrael tvrdí, že v palestínskej enklávy je stále zadržiavaných 129 rukojemníkov, ktorých uniesli militanti po útoku na južnú časť Izraela zo 7. októbra.



Počas týždeň trvajúceho prímeria, na ktorom sa Izrael a Hamas dohodli s pomocou sprostredkovateľov koncom novembra, bolo postupne prepustených 105 rukojemníkov vrátane 80 Izraelčanov. Výmenou za to sa na slobodu dostalo 240 palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom.