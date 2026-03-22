Netanjahu po raketách na juhu Izraela sľúbil pokračovať v útokoch
Jeruzalem 21. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu prisľúbil, že Izrael bude pokračovať v útokoch na svojich nepriateľov po tom, čo si dva priame zásahy iránskych rakiet na juhu Izraela vyžiadali desiatky zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Iránske balistické rakety v sobotu večer zasiahli juhoizraelské mestá Arad a Dimona v Negevskej púšti, ktoré si dovedna vyžiadali viac než 100 zranených, z toho sedem vážne, uvádza portál Times of Israel. Po oboch útokoch tiež zostali rozsiahle materiálne škody, ktorých snímky zverejnili izraelské médiá.
„Toto je veľmi ťažký večer v boji o našu budúcnosť,“ povedal Netanjahu vo vyhlásení. „Sme odhodlaní pokračovať v útokoch na našich nepriateľov na všetkých frontoch,“ dodal.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom - MDA) spresnila, že závažnosť zranení je rôzna, a niekoľko ľudí je nezvestných. O rozsiahlych škodách v tomto púštnom meste informoval spravodajský portál ynet. Portál TOI uviedol, že stav najmenej siedmich zranených vrátane päťročného dieťaťa je vážny.
Zdroje tamojších hasičov, ktoré citovala agentúra AFP, uviedli, že išlo o „priamy zásah“ medzi budovy a na mieste sú „rozsiahle škody“.
Izraelské letectvo podľa TOI začalo vyšetrovať zlyhanie zachytenia balistickej strely, ktorá dopadla do Aradu. Strela podľa odhadov niesla konvenčnú hlavicu so stovkami kilogramov výbušnín, dodáva portál.
Arad sa nachádza približne 25 kilometrov severovýchodne od Dimony. Toto mesto Negevskej púšti, v ktorom sa nachádza jadrové zariadenie - výskumné centrum, sa stalo terčom iránskeho raketového útoku len niekoľko hodín predtým. Zranenia tu utrpelo viac než 40 ľudí.
Izraelské ministerstvo školstva po útokoch na Arad a Dimonu oznámilo, že v nedeľu a v pondelok sa ruší prezenčné vyučovanie na školách v celej krajine, dodáva TOI.
