Netanjahu po stretnutí so Scholzom žiada tvrdšiu politiku voči Iránu

Berlín 16. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po rokovaniach s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne apeloval na tvrdšiu politiku voči Iránu. Jeho jadrový program označil za najväčšie nebezpečenstvo pre židovský štát. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Musíme sa veľmi pevne postaviť Iránu a zaistiť, aby nevyrábal jadrové zbrane," vyzval Netanjahu s tým, že Izrael spraví všetko, aby tomu zabránil.



Vedenie Iránu podľa Netanjahua vyzýva na zničenie Izraela. Židia však "nedovolia žiadny ďalší holokaust".



Scholz a Netanjahu navštívili aj pamätník obetí holokaustu "Koľaj 17" na stanici Grunewald na juhozápade Berlína.



Netanjahu zdôraznil dôležitosť sebaobrany izraelského štátu. "Vieme, že výzvy na zničenie našich ľudí sa neskončili," povedal. "Hlavná lekcia, ktorú sme sa naučili je: keď čelíte takémuto zlu, musíte mu zabrániť v jeho počiatkoch, aby ste zabránili katastrofe."



Nemecko nesmie zabudnúť na svoju historickú zodpovednosť za holokaust, povedal Scholz s tým, že blízke vzťahy s Izraelom sú súčasťou tejto zodpovednosti.



Netanjahu opätovne obhajoval sporné reformy súdnictva, ktoré presadzuje jeho vláda. Odmietol "ohováranie", že chce údajne v Izraeli zrušiť demokraciu.



"Ako partner zdieľajúci demokratické hodnoty a ako blízky priateľ Izraela sledujeme túto debatu veľmi pozorne - a nebudem to skrývať - s veľkými obavami," poznamenal Scholz. Dodal, že prianím Berlína je, aby Izrael zostal liberálnou demokraciou.



Vládny návrh reformy justície v Izraeli by umožnil parlamentu nadpolovičnou väčšinou zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu a Netanjahuovej koalícii v Knesete by dal konečné slovo pri menovaní sudcov. Tým chce tiež obmedziť "nadmerné právomoci nevolených sudcov".



Podľa odporcov sa tým zničí deľba moci a systém bŕzd a protiváh. Do rúk vládnej koalície by sa tým sústredila priveľká moc. Poukazujú aj na to, že Netanjahu po obvinení z korupcie je v konflikte záujmov.



Počas štvrtka sa má ešte Netanjahu stretnúť s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom na zámku Bellevue.