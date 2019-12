Netanjahu po víťazstve v primárkach ohlásil zamýšľané kroky

Tel Aviv 27. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predstavil v piatok niekoľko ďalekosiahlych plánov vrátane zámeru získať uznanie Spojených štátov, pokiaľ ide o izraelskú "zvrchovanosť" nad časťami okupovaného Predjordánska. Urobil tak po tom, ako vo štvrtkových vnútrostraníckych voľbách obhájil svoje vedúce postavenie v pravicovom zoskupení Likud (Jednota), informovala tlačová agentúra DPA.



"Budeme sa usilovať o to, aby Spojené štáty uznali našu zvrchovanosť nad údolím Jordánu a všetkými (izraelskými) osadami v oblasti Judey a Samárie," povedal 70-ročný Netanjahu pred jasajúcimi priaznivcami po opätovnom zvolení za predsedu Likudu.



Judea a Samária sú biblickými geografickými pomenovaniami, ktoré používajú izraelskí lídri na označenie pravého brehu Jordánu - malého palestínskeho územia, ktoré Izrael okupuje už 50 rokov a kde žije vyše 400.000 židovských osadníkov.



Netanjahu tiež spomenul uzavretie "historického obranného paktu" so Spojenými štátmi, pokiaľ jeho strana zvíťazí v nasledujúcich parlamentných voľbách naplánovaných na 2. marca 2020. Izrael tiež podľa neho "konečne zastaví Irán" a bude sa snažiť o uzavretie mierových dohôd s arabskými štátmi.



Netanjahu v straníckych primárkach presvedčivo zvíťazil so ziskom 72,5 percenta hlasov. Posilnilo sa tak jeho postavenie v strane, ktorej dominuje už 20 rokov. Netanjahu teraz zostane premiérom do marcových parlamentných volieb, ktoré budú tretími za posledný rok. Prieskumy však naznačujú, že aj tieto voľby zrejme povedú k politickému patu.



Likud a centristická strana Kachol lavan (Modrá a biela) skončili v predošlých marcových a septembrových parlamentných voľbách s tesnými výsledkami, pričom ani jedna nedokázala v parlamente zostaviť koalíciu.