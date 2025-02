Netanjahu po výbuchoch nariadil armáde, aby zasiahla v Predjordánsku

Tel Aviv 21. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po štvrtkových výbuchoch na juhu Tel Avivu nariadil armáde, aby podnikla intenzívnu operáciu proti "centrám terorizmu" na Západnom brehu Jordánu. Zároveň dal pokyn polícii a bezpečnostným zložkám, aby posilnili preventívne opatrenia s cieľom zabrániť ďalším prípadným útokom v izraelských mestách, informovala v piatok nad ránom Netanjahuova kancelária, ktorú citovala agentúra DPA.



K výbuchom v troch autobusoch došlo na parkoviskách na telavivskom predmestí Bat Jam, zaobišli sa bez zranení. Polícia predpokladá, že šlo o teroristické činy. Podľa nej sa výbušné zariadenia našli nevybuchnuté aj v ďalších dvoch autobusoch. Celkovo bolo päť identických zariadení, pričom každé vážilo päť kilogramov a všetky mali časovače. Výbuchy mali zrejme prebehnúť súčasne - pravdepodobne v piatok ráno.



Nevybuchnuté trhaviny na miestach zneškodňovali pyrotechnici. Podľa hovorcu polície je potrebné zistiť, či ich do autobusov umiestnila jedna osoba, alebo ich bolo viac. Momentálne prebieha rozsiahle pátranie po podozrivých. Vyšetrovanie od polície medzičasom prebrala tajná služba Šin Bet.



"Policajné pyrotechnické jednotky prehľadávajú ďalšie podozrivé predmety. Vyzývame verejnosť, aby sa vyhýbala daným oblastiam a zostala ostražitá v prípade akýchkoľvek podozrivých predmetov," upozornila polícia vo vyhlásení.



Bez ďalších podrobností uviedla, že výbušniny použité vo štvrtok sa podobali tým, ktoré sa v minulosti našli na Západnom brehu. Izraelská armáda po posúdení situácie oznámila, že do Predjordánska vyšle tri ďalšie prápory ako posily.



Jedno z nevybuchnutých zariadení údajne obsahovalo odkaz "Pomsta z Túlkarmu" – ide o mesto na Západnom brehu, kde izraelská armáda nedávno uskutočnila rozsiahlu protiteroristickú operáciu, doplnil server The Times of Israel.



Agentúra AP napísala, že istá skupina z Túlkarmu, ktorá sa identifikuje ako odnož Brigád Izaddína Kasáma, ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas, zverejnila na sociálnej sieti Telegram príspevok, v ktorom napísala, že "nikdy nezabudneme pomstiť mučeníkov". K zodpovednosti za útok v Izraeli sa však neprihlásila.