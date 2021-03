Netanjahu po zverejnení odhadov hovorí o obrovskom víťazstve pravice

Jeruzalem 24. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že utorkové predčasné voľby skončili "obrovským víťazstvom" pre pravicu. Podľa prvých odhadov premiérova strana Jednota (Likud) získala najvyšší počet hlasov, no voľby nemajú jasného víťaza, informovala agentúra AFP.



Odhady troch hlavných izraelských televíznych staníc naznačujú, že ani Netanjahu a jeho náboženskí a nacionalistickí spojenci, ale ani rôznorodé spektrum Netanjahuových odporcov, nezískali parlamentnú väčšinu.



Ak budú konečné výsledky v súlade s exit pollmi, oba tábory budú musieť rokovať s bývalým Netanjahuovým spojencom Naftalim Benetom, aby vďaka poslancom za jeho koalíciu Pravica (Jamina) niektorý z týchto blokov získal v 120-člennom Knesete väčšinu.



Netanjahu po zverejnení prvých odhadov poďakoval voličom za "obrovské víťazstvo", ktoré dosiahla "pravica a Likud". Podľa exit pollov, ktoré sa môžu meniť, by jeho strana mala získať 32 kresiel.



Podľa exit pollov zverejnených portálom The Times of Israel by blok strán podporujúcich Netanjahua mal získať 54 kresiel. Ak by súčasný premiér získal na svoju stranu Beneta, mal by jeho blok v parlamente väčšinu v podobe 61 poslancov. Tábor Netanjahuových odporcov má nateraz 54 kresiel, píše AFP.



Rola kľúčového hráča v povolebných rokovaniach sa pred voľbami pripisovala Islamskému hnutiu (Ra'am), ktoré zastupuje záujmy izraelských Arabov. Podľa predbežných výsledkov sa však táto strana do parlamentu nedostala.