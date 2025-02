Netanjahu navštívil Západný breh, vyzval na zintenzívnenie zásahov

Tel Aviv 21. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok navštívil utečenecký tábor Túlkarim na severe Západného brehu Jordánu a nariadil armáde, aby zintenzívnila svoju ofenzívu v oblasti. Informovala o tom kancelária premiéra, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Krátko po tom, čo 19. januára vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, Izrael spustil rozsiahlu vojenskú operáciu na severe Západného brehu Jordánu, ktorú podľa AFP nazval "železný múr".



Podľa OSN si izraelská operácia týkajúca sa utečeneckých táborov v blízkosti miest Džanín, Túlkarim a Túbás vyžiadala najmenej 40 obetí. Najmenej 40.000 ľudí bolo vysídlených.



Netanjahu počas návštevy uviedol, že armáda vykonáva "veľmi dôležitú prácu proti úsiliu Hamasu a iných teroristických organizácií ublížiť nám". Izrael podľa neho zintenzívnil svoje zásahy a bojuje v táboroch, o ktorých sa domnieva, že sa v nich nachádzajú palestínske militantné frakcie.



"Vstupujeme do bášt teroristov, zrovnávame so zemou celé ulice využívané teroristami, a ich domy. Likvidujeme teroristov, veliteľov," dodal Netanjahu.



Premiér navštívil Túlkarim po tom, čo na predmestí Bat Jam na juhu metropolitnej oblasti Tel Aviv došlo vo štvrtok večer k explóziám v troch autobusoch. Pri výbuchoch sa nik nezranil, píše AFP. Podľa šéfa polície zariadenia použité na odpálenie výbuchov boli podobné tým, ktoré sa našli na Západnom brehu Jordánu, píše AFP.



Násilie na Západnom brehu Jordánu sa prudko zvýšilo od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Odvtedy izraelské jednotky alebo osadníci zabili v Predjordánsku najmenej 898 Palestínčanov vrátane militantov, tvrdí palestínske ministerstvo zdravotníctva. Pri palestínskych útokoch alebo raziách izraelskej armády zahynulo podľa izraelských údajov 32 Izraelčanov.



Palestínske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo piatkovú návštevu Netanjahu v tábore Túlkarim. Prebiehajúci izraelský zásah označilo za "pokračovanie izraelskej agresie voči palestínskemu ľudu, ako aj za pokračovanie zločinov zahŕňajúcich zabíjanie civilistov, ničenie domov a zavedenie núteného vysídľovania a vyhosťovania".