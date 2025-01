Netanjahu poďakoval Bidenovi a Trumpovi za snahu pri dohode s Hamasom

Jeruzalem 15. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu poďakoval končiacemu americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a nastupujúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi za ich snahu o dosiahnutie dohody s palestínskym hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Podľa vyhlásenia jeho úradu sa však stále pracuje na "posledných detailoch" dohody. TASR sa odvoláva na agentúry AFP a Reuters.



"Premiér sa poďakoval novozvolenému prezidentovi Trumpovi za pomoc pri presadzovaní prepustenia rukojemníkov," uviedol Netanjahuov úrad. Obaja sa tiež údajne dohodli na stretnutí vo Washingtone v najbližšom období. Netanjahu sa tiež poďakoval končiacemu americkému prezidentovi Bidenovi.



K dohode s Hamasom o prímerí a prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy sa vyjadril už aj izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. Ten ju označil za bolestivú voľbu "medzi zlým a veľmi zlým" - bez toho, aby jasne povedal, či za ňu bude hlasovať.



"Poviem úprimne - je to ťažké rozhodnutie, keď sa týka prepustenia toľkých teroristov vrátane tých, ktorí vraždili Židov," vyhlásil Saar. Súčasťou dohody má byť postupné prepustenie desiatok rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy, ako aj prepustenie stoviek palestínskych väzňov v Izraeli.



Dohodu medzi Izraelom a Hamasom v stredu večer potvrdili americký prezident Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání. Prímerie by sa oficiálne malo začať v nedeľu 19. januára. Z izraelskej strany ju však musí schváliť bezpečnostný kabinet a potom ju bude musieť jednoduchou väčšinou hlasov schváliť aj celý vládny kabinet, uviedol pre CNN vysokopostavený izraelský zdroj.



Najmenej jeden člen Netanjahuovho kabinetu - krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič - naznačil, že za dohodu v jej súčasnej podobe hlasovať nebude.



Podľa AP a televízie al-Džazíra by mala byť dohoda realizovaná v troch fázach. Okrem prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy a palestínskych väzňov z Izraela by mala umožniť státisícom vysídlencov v palestínskej enkláve vrátiť sa späť do svojich domovov a zaručiť prísun humanitárnej pomoci. Izraelské sily by sa tiež z Pásma Gazy mali začať postupne sťahovať. Dodržiavanie dohody by mali monitorovať jej traja sprostredkovatelia – USA, Egypt a Katar.