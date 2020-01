Netanjahu poďakoval Putinovi za omilostenie odsúdenej Izraelčanky

Moskva 30. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poďakoval vo štvrtok ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za omilostenie Izraelčanky, ktorú v Rusku odsúdili za pašovanie a držanie drog na sedem a pol roka väzenia.



"Chcel by som vám poďakovať v mene celého izraelského ľudu za vaše rýchle rozhodnutie prepustiť Naamu Issacharovú. Je to záležitosť, ktorá nás všetkých dojíma," povedal Netanjahu počas ich stretnutia v Moskve.



Izraelský premiér tiež podľa agentúry TASS konštatoval, že jeho súčasná návšteva Moskvy "symbolizuje posilnenie vzťahov medzi oboma krajinami".



Takisto poďakoval Putinovi za jeho nedávnu návštevu Jeruzalema a jeho "dojímavý" prejav na slávnostnom odhalení pamätníka obetiam obliehania Leningradu v čase druhej svetovej vojny. Rovnako mu poďakoval za jeho "vedúcu úlohu na Blízkom východe".



Izraelskú občianku Issacharovú prepustili z väznice po tom, ako jej Putin udelil v stredu milosť. Izraelčanku s americkým občianstvom zadržali 9. apríla 2019 v tranzitnej zóne moskovského letiska Šeremeťjevo, keď sa vracala z indického hlavného mesta Naí Dillí do Tel Avivu. V batohu, ku ktorému v tejto časti letiska ani nemala prístup, sa našlo 9,6 gramu hašiša.



Súd v meste Chimki pri Moskve túto 25-ročnú ženu v októbri odsúdil na 7,5 roka väzenia, keď ju uznal za vinnú z pašovania drog a ich prechovávania.



V Izraeli, kde žije početná komunita emigrantov z Ruska a krajín bývalého Sovietskeho zväzu, prípad vyvolal veľkú pozornosť. Izraelská vláda odsúdila trest nad Issacharovou ako neprimeraný.



Putin sa minulý týždeň počas návštevy v Izraeli stretol s Issacharovej matkou.