Netanjahu pohrozil povstalcom v Jemene odvetou za ich útok na Izrael

Tel Aviv 15. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval jemenských povstalcov pred odvetou za ich nedeľňajší raketový útok na strednú časť Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Húsíovia v nedeľu ráno "odpálili z Jemenu na naše územie raketu zem-zem. Už by mali vedieť, že za každý pokus o poškodenie si účtujeme vysokú cenu", povedal Netanjahu na začiatku zasadnutia vlády podľa vyhlásenia jeho kancelárie.



Pripomenul pritom jemenské prístavné mesto Hudajdá, ktoré sa v júli stalo terčom izraelského bombardovania v odvete za dronový útok povstalcov na Tel Aviv, kde prišiel o život jeden civilista.



Hovorca Iránom podporovaných húsíov Jahjá Sarí na margo najnovšieho útoku povedal, že hypersonická balistická raketa preletela približne 2000 kilometrov len za 11 a pol minúty. Podľa neho sa zamerala na nespresnený "vojenský cieľ" v oblasti mesta Jaffa, ktoré je súčasťou Tel Avivu.



Izraelská armáda tvrdí, že raketa dopadla do neobývanej oblasti a nikto sa nezranil. Systémy protivzdušnej obrany sa ju niekoľkokrát pokúšali zachytiť, no výsledky týchto pokusov sa stále preverujú. Podľa predbežných zistení sa zdá, že sa raketa rozpadla vo vzduchu nad Izraelom.



Úlomky rakety a záchytných striel podľa armády dopadli na otvorené plochy v lese Ben Šemen niekoľko kilometrov juhovýchodne od letiska Bena Guriona a vyvolali požiar.



Naprieč centrálnym Izraelom vrátane Tel Avivu sa v reakcii na prichádzajúci útok rozozvučali v nedeľu ráno aj sirény a ľudia sa utekali ukryť. Podľa agentúry Reuters bolo počuť aj hlasné buchnutie, ktoré podľa armády pochádzalo zo záchytných rakiet.



Jemenskí povstalci na sociálnej sieti X uviedli, že strela doletela do Izraela po tom, ako sa ju "nepodarilo zachytiť 20 raketám". Zároveň tento útok označili za "začiatok".