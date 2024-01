Netanjahu: Pokrytecká JAR podporuje monštrá

Jeruzalem 11. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok obvinil Juhoafrickú republiku, že sa "zastáva monštier", keď obviňuje Izrael z genocídy na Palestínčanoch, zatiaľ čo židovský štát len bojuje proti genocíde svojich vlastných občanov. Netanjahu dodal, že súdne konanie v Haagu je dôkazom, že "svet je hore nohami".



Netanjahu reagoval na to, že Juhoafrická republika (JAR) vo štvrtok na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) v Haagu oficiálne obvinila Izrael z porušenia Dohovoru OSN o genocíde. Podľa právnych zástupcov JAR nemožno na ospravedlnenie takéhoto konania použiť ani útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra. Izrael tieto obvinenie odmieta.



Vo videopríhovore citovanom spravodajským webom The Times of Israel (TOI) Netanjahu označil hnutie Hamas za teroristickú organizáciu, ktorá pácha proti židovskému národu najhorší zločin od holokaustu. "A teraz prichádza niekto, kto ho (Hamas) bude brániť v mene holokaustu," uviedol Netanjahu vo videu a danú situáciu označil za nehoráznosť, pričom použil aj medzi Neždimi známy termín "chucpe".



Izraelský premiér kritizoval Juhoafrickú republiku za údajné pokrytectvo a pýtal sa, prečo sa neozvala, keď boli "milióny ľudí zabité alebo vysídlené zo svojich domovov v Sýrii a Jemene... partnermi Hamasu".



Netanjahu zopakoval, že Izrael bude "pokračovať v boji s teroristami... až do úplného víťazstva".



"Budeme naďalej odmietať klamstvá, budeme naďalej chrániť naše právo brániť sa a postarať sa o budúcnosť," avizoval Netanjahu.



Konanie JAR vo štvrtok kritizovali aj predstavitelia židovskej komunity v JAR. Argumentovali, že vedenie JAR "prevracia realitu tým, že obviňuje Izrael z genocídy". Poukázali aj na to, že juhoafrické vedenie vznieslo obvinenie voči Izraelu takmer okamžite po začiatku vojny s Hamasom, ale doteraz neodsúdilo masakry palestínskych kománd spáchaných 7. októbra v južnom Izraeli.



Karen Milnerová, ktorá je vo vedení židovskej komunity v JAR, obvinila Pretóriu, že "s pohŕdaním" ignoruje obavy z antisemitizmu.



"Svetové židovstvo je zjednotené v tom, že tieto obvinenia majú vo svojom základe antisemitský svetonázor, ktorý Židom odopiera ich právo brániť sa. Neumlčia nás," zdôraznila Milnerová.



Upozornila, že juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa sa viackrát snažil chrániť iných obvinených alebo odsúdených za vojnové zločiny v Haagu.



Výkonná riaditeľka ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch Tirana Hassanová - naopak - vyzdvihla Juhoafrickú republiku za to, že sa obrátila na MDS.



Vo svojej výročnej správe, ktorá bola zverejnená v stredu, Human Rights Watch obvinila Izrael, že ako spôsob boja v Pásme gazy využíva aj vyhladovanie civilistov, čo však je vojnový zločin. Izrael toto obvinenie rázne poprel, pričom argumentoval, že denne do Pásma Gazy vpúšťajú kamióny s humanitárnou pomocou.



Izrael však tvrdí, že dodávky pomoci musia byť kontrolované z obavy, že kamióny budú použité na pašovanie zbraní alebo bojovej techniky určených pre Hamas alebo iné teroristické skupiny v Pásme Gazy.