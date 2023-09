Netanjahu poprel správu o dodávke zbraní pre Palestínčanov

Jeruzalem 13. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu odmietol informácie, že vláda schválila dodávky zbraní pre palestínske bezpečnostné zložky. Vyzvali ho na to krajne pravicoví členovia jeho vlády. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Rozhlasová stanica prevádzkovaná Izraelskými obrannými silami (IDF) oznámila, že Spojené štáty palestínskym bezpečnostným službám na okupovanom Západnom brehu Jordánu dodali 1500 útočných pušiek. Izrael údajne dohodu schválil pod podmienkou, že zbrane budú použité proti militantným hnutiam Hamas a Islamský džihád.



Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir na to reagoval s hnevom a žiadal, aby Netanjahu vydal verejné odmietavé stanovisko. "Pán premiér, ak nás svojimi vlastnými slovami neubezpečíte, že správy o odovzdaní zbraní Palestínčanom sú nesprávne - bude to mať následky," uviedol Ben-Gvir. Hnev bolo podľa médií vidieť aj na ministrovi financií Becalelovi Smotričovi.



Ben-Gvirova krajne pravicová strana Židovská sila (Ocma Jehudit) uprednostňuje nacionalistických izraelských osadníkov na Západnom brehu, píše Reuters.



Netanjahu vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach správy označil za "falošné". Uviedol, že vláda schválila dodanie viacerých obrnených vozidiel, o čom rozhodol ešte predchádzajúci kabinet. "To bolo všetko. Žiadne vojenské obrnené vozidlá, žiadne tanky, žiadne (útočné pušky) AK-47," povedal.



Hovorca palestínskych bezpečnostných služieb pre oficiálnu palestínsku tlačovú agentúru Wafa uviedol, že Palestínska samospráva zbrane od Izraela nedostala. Správy o dodávke zbraní poprel aj hovorca amerického veľvyslanectva.



Hnutie Hamas správy o vojenskej pomoci pre palestínske bezpečnostné služby odsúdilo a uviedlo, že tento krok mal za cieľ posilniť tieto organizácie, aby mohli čeliť stupňujúcemu sa odporu na Západnom Brehu. Bezpečnostná situácia v tejto oblasti je už dlhodobo napätá.