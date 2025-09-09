< sekcia Zahraničie
Netanjahu potvrdil útok Izraela na vedenie Hamasu v katarskej Dauhe
Viacerí spojenci Hamasu vrátane Iránu či militantnej skupiny Palestínsky islamský džihád incident odsúdili.
Autor TASR
Dauha 9. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že krajina „preberá plnú zodpovednosť“ za letecký útok na katarskú Dauhu, kde sídlili predstavitelia palestínskeho hnutia Hamas. Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje z hnutia informovala, že členovia, ktorí tvorili vyjednávací tím v rámci rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, útok prežili. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„Dnešná operácia proti najvyšším teroristickým vodcom Hamasu bola úplne nezávislou izraelskou operáciou... Izrael to inicioval, Izrael to vykonal a Izrael preberá plnú zodpovednosť,“ uviedol Netanjahu na platforme X.
Viacerí spojenci Hamasu vrátane Iránu či militantnej skupiny Palestínsky islamský džihád incident odsúdili. Teherán útok označil za „extrémne nebezpečnú a zločineckú operáciu“. „(Útok) je hrubým porušením všetkých medzinárodných pravidiel a smerníc, porušenie katarskej národnej suverenity a územnej celistvosti,“ povedal pre štátnu televíziu hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakají.
Incident kritizoval aj Palestínsky islamský džihád. „Útok Izraela na stretnutie vodcov Hamasu v katarskej metropole Dauha je hrubým zločinom, ktorý porušuje všetky ľudské normy a hodnoty, ako aj najzákladnejšie medzinárodné zákony a normy,“ uviedla skupina vo vyhlásení. Podľa TOI izraelský útok odsúdila aj Palestínska samospráva.
Izraelská armáda v spoločnom vyhlásení s tajnou službou Šin Bet oznámili, že izraelské vzdušné sily zaútočili na vedenie Hamasu. TOI s odvolaním sa na arabské médiá doplnil, že v zasiahnutých budovách sa nachádzali poprední predstavitelia Hamasu, vrátane vyjednávača Chalíla Hajja.
Podľa palestínskych médií si útok vyžiadal dve obete.
