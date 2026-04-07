Netanjahu potvrdil útoky na mosty a železnice v Iráne
Jeruzalem 7. apríla (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok potvrdil, že izraelské vojenské lietadlá útočili na mosty a železnice v Iráne. Podľa jeho slov zasiahnuté ciele využívali iránske Revolučné gardy na prepravu zbraní aj materiálu na ich výrobu, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.
Netanjahu uviedol, že utorkové útoky schválil spolu s ministrom obrany Jisraelom Kacom. Neboli zamerané proti iránskym civilistom, ale proti vláde islamskej republiky. „Už to nie je ten istý Irán ani ten istý Izrael. Zásadne meníme pomer síl,“ povedal vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.
Iránski predstavitelia informovali o škodách na najmenej dvoch mostoch a železničnej infraštruktúre. Izraelská armáda oznámila, že zasiahla osem mostných segmentov vo viacerých oblastiach Iránu vrátane hlavného mesta Teherán.
Oznámenie o útokoch prišlo krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že „zomrie celá civilizácia“, ak Irán opätovne nesprístupní strategický Hormuzský prieliv do termínu, ktorý mu stanovil (streda 2.00 h SELČ). USA v prípade nedosiahnutia dohody podľa šéfa Bieleho domu spustia „úplnú demoláciu“ kritickej infraštruktúry Iránu vrátane mostov a elektrární.
