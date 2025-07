Netanjahu povedal Trumpovi, že ho nominoval na Nobelovu cenu za mier

Washington 8. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal v pondelok večer americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že ho nominoval na Nobelovu cenu za mier. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



„Práve teraz buduje mier, v jednej krajine a jednom regióne za druhým,“ uviedol Netanjahu a Trumpovi odovzdal nominačný list, ktorý podľa vlastných slov zaslal Výboru pre Nobelovu cenu za mier. Netanjahu to médiám povedal bezprostredne pred večerou, ktorú následne s Trumpom absolvoval v tzv. Modrej miestnosti Bieleho domu.



Ako približuje AFP, Trump bol v priebehu rokov - prostredníctvom svojich priaznivcov či lojálnych republikánskych zákonodarcov - na túto cenu nominovaný viackrát. Zároveň neskrýval pohoršenie nad skutočnosťou, že ju dosiaľ nikdy nezískal a sťažoval sa, že výbor prehliadol jeho sprostredkovateľskú úlohu vo viacerých konfliktoch. V tomto smere Trump požadoval uznanie napríklad za „udržanie mieru“ medzi Egyptom a Etiópiou či sprostredkovanie tzv. abrahámskych dohôd, zameraných na normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a viacerými arabskými krajinami.



Na pondelňajšom stretnutí s Netanjahuom vyjadril americký prezident presvedčenie, že palestínske hnutie Hamas je ochotné dohodnúť sa s Izraelom na prímerí. „Chcú sa stretnúť a chcú dosiahnuť toto prímerie,“ povedal Trump.



Lídri mali počas večere, na ktorej sa zúčastňovali spoločne so svojimi poprednými poradcami, diskutovať aj o návrhu 60-dňového prímeria v Pásme Gazy, s ktorým už Izrael podľa vyjadrenia Spojených štátov súhlasil.



Netanjahu počas večere vyjadril presvedčenie, že Izrael môže pod Trumpovým vedením dosiahnuť mier s „celým Blízkym východom“. To by podľa jeho slov zahŕňalo umožniť Palestínčanom určitú samosprávu, avšak bezpečnostné záležitosti by navždy zostali pod kontrolou Izraela.



Americký prezident zase informoval, že súhlasil so žiadosťou Iránu o rozhovory s USA. „Naplánovali sme rozhovory s Iránom a oni chcú... Chcú sa rozprávať,“ povedal novinárom.



Agentúra AP uvádza, že o nijakých plánovaných rozhovoroch s Iránom sa dosiaľ nevie, Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff však počas večere s Netanjahuom povedal, že takéto stretnutie by sa mohlo uskutočniť už čoskoro - možno už o týždeň.



Netanjahu ešte pred večerou absolvoval samostatné stretnutia s Witkoffom aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.