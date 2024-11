Netanjahu: Pozvanie do Maďarska napriek zatykaču je morálne posolstvo

Jeruzalem 22. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v piatok poďakoval maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za "jasné morálne posolstvo". Reagoval tak na úmysel maďarského premiéra pozvať ho do Maďarska napriek tomu, že Medzinárodný trestný súd (ICC) na izraelského premiéra vo štvrtok vydal zatykač. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Netanjahu uviedol, že rozhodnutie ICC je poburujúce a v rozpore s právom Izraela na obranu. Izraelský premiér preto ocenil, že Maďarsko "stojí na strane spravodlivosti a pravdy."



ICC so sídlom v Haagu vydal vo štvrtok zatykače okrem Netanjahua aj na jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta a lídra vojenského krídla Hamasu Muhammada Dajfa za údajné zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny v konflikte v Gaze.



Maďarský premiér v piatok ráno uviedol, že by pozval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na návštevu Maďarska a garantoval by mu, že zatýkací rozkaz, ktorý na Netanjahua vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenie z vojnových zločinov v Gaze, by "nebol dodržaný"



Maďarsku ako zmluvnej strane Rímskeho štatútu ICC vyplýva povinnosť Netanjahua zatknúť v prípade, že vstúpi na jeho územie.