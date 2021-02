Netanjahu pre pandémiu koronavírusu odkladá návštevu SAE a Bahrajnu

Jeruzalem 4. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odložil návštevu Spojených arabských emirátov (SAE) a Bahrajnu, kam mal cestovať budúci týždeň. Dôvodom je rozsiahle uzavretie izraelského vzdušného priestoru súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Oznámila to vo štvrtok Netanjahuova kancelária, ktorá však nový termín jeho cesty neuviedla. Informovala o tom agentúra DPA.



Netanjahu sa rozhodol návštevu krajín Perzského zálivu nateraz odložiť "napriek dôležitosti tejto cesty", ktorej cieľom malo byť upevniť zblíženie Izraelu so spomínanými krajinami.



SAE podpísali s Izraelom v septembri prelomovú dohodu o normalizácii diplomatických vzťahov, ktorú sprostredkovali Spojené štáty. Išlo o prvú takúto dohodu uzavretú v nedávnom období niektorou z arabských krajín Perzského zálivu. Po SAE sa rozhodli oficiálne vzťahy so židovským štátom nadviazať aj Bahrajn a Sudán. Už dávnejšie k takýmto dohodám pristúpili Egypt (v roku 1979) a Jordánsko (v roku 1994).



Arabské štáty totiž dlho odmietali nadviazať vzťahy s Izraelom a ich obnovu podmieňovali vyriešením palestínsko-izraelského konfliktu. Izrael a krajiny Perzského zálivu si od zlepšenia vzťahov sľubujú najmä hospodárske výhody, no zároveň tak uzatvárajú spojenectvo voči spoločnému nepriateľovi Iránu, konštatuje DPA.



V snahe zabrániť šíreniu mutácií nového koronavírusu v januári Izrael takmer úplne pozastavil medzinárodnú leteckú dopravu a zaviedol i prísne cestovné obmedzenia pre Izraelčanov i cudzincov. Vo štvrtok má vláda rokovať o predĺžení opatrení, ktoré platia nateraz do 7. februára, nakoľko počty nových prípadov nákazy zostávajú napriek masovej očkovacej kampani naďalej vysoké.



Od štvrtka sa môžu v krajine nechať zaočkovať všetci obyvatelia nad 16 rokov. Izrael chce celú deväťmiliónovú populáciu krajiny zaočkovať do konca marca, približuje agentúra AFP. Tempo očkovania v Izraeli, kde prvú dávku vakcíny od spoločností Pfizer/BionTech dostali už viac ako tri milióny ľudí a druhú dávku približne dva milióny obyvateľov, sa označuje za najrýchlejšie na svete v prepočte na počet obyvateľov.



Izrael eviduje viac ako 670.000 prípadov nákazy a takmer 5000 obetí koronavírusu.