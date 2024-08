Netanjahu pred ďalším kolom rokovaní žiada diplomatický tlak na Hamas

Tel Aviv 18. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu obvinil palestínske militantné hnutie Hamas z brzdenia rokovaní o prímerí v Pásme Gazy. Zároveň vyzval na zvýšenie tlaku na hnutie pred novým kolom rokovaní, ktoré sa uskutočnia koncom nadchádzajúceho týždňa v egyptskej Káhire. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vyjadrenia Netanjahua súvisia s nedeľňajším príchodom ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena do Izraela, ktorého úlohou je podporiť dohodu o prímerí.



"Hamas až do tejto chvíle zostáva neústupný. Na rokovania v Dauhe dokonca nevyslal ani svojho zástupcu. Preto by mal byť tlak zameraný na Hamas a (Jahjú) Sinvára, nie na izraelskú vládu," povedal Netanjahu počas zasadnutia vlády s odkazom na novovymenovaného lídra hnutia.



Spojenec Západu Jordánsko, zástancovia rukojemníkov protestujúci v Izraeli i samotný Hamas, naopak, žiadali vyvinutie tlaku na izraelského premiéra, aby došlo k uzavretiu dohody.



Vysokopostavený predstaviteľ militantov Usáma Hamdán vo štvrtok pôvodne uviedol, že hnutie sa zúčastní dvojdňových rokovaní v Dauhe, no dôjde k tomu len v prípade, že sa "stanoví časový harmonogram" plnenia požiadaviek, na ktorých sa už Hamas dohodol. Militantné hnutie tiež vyjadrilo nesúhlas s "novými podmienkami" Izraela.



Netanjahu svojmu kabinetu povedal, že sa vedú rokovania "a nie scenár, v ktorom len dávame a dávame". "Sú veci, v ktorých môžeme byť flexibilní, a potom sú veci, na ktorých budeme trvať," podotkol.



Podľa neho sa vynakladá "obrovské úsilie" na to, aby sa rukojemníci vrátili domov. "Pevne sa držíme zásad, ktoré sme si stanovili a ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť Izraela," zdôraznil izraelský premiér.