Netanjahu predstavil plán na povojnové usporiadanie v Pásme Gazy

Jeruzalem 23. februára (TASR) - Izrael bude mať po skončení vojny s palestínskym hnutím Hamas pod kontrolou bezpečnosť v demilitarizovanom Pásme Gazy a bude sa zapájať do tamojších civilných záležitostí. Vyplýva to z plánu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua predloženého na schválenie vláde, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AP.



V pláne síce chýbajú presnejšie detaily, no je v ňom predstavená prvá formálna vízia povojnového usporiadania. Trvanie na tom, že Izrael sa bude podieľať na riadení Gazy, je však v rozpore s kľúčovou požiadavkou Spojených štátov na obnovenie autonómnej palestínskej vlády v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu.



Netanjahu predstavil tento plán vládnemu kabinetu vo štvrtok večer. Dokument potvrdzuje odhodlanie Izraela zničiť Hamas, ktorý v Gaze vládne od roku 2007. Podľa prieskumov verejnej mienky väčšina Palestínčanov Hamas nepodporuje, no hnutie je hlboko zakorenené v palestínskej spoločnosti. Cieľ Izraela zničiť Hamas je tak podľa kritikov nedosiahnuteľný.



Podľa dokumentu by tiež izraelská armáda v Gaze mala mať "voľnú ruku" pri odvracaní akýchkoľvek bezpečnostných hrozieb. Hovorí sa v ňom aj o zriadení nárazníkovej zóny vnútri Gazy, proti čomu budú podľa AP zrejme namietať Spojené štáty.



Plán tiež predpokladá, že v Pásme Gazy budú vládnuť "miestni predstavitelia, ktorí sa nebudú stotožňovať s krajinami alebo subjektami podporujúcimi terorizmus" a nebudú od nich dostávať finančnú podporu. Podľa AP pritom nie jasné, či by sa nejaký Palestínčan chcel ujať takejto úlohy. V uplynulých desaťročiach sa totiž Izrael opakovane neúspešne snažil o vytvorenie miestnych palestínskych vládnucich orgánov.