Netanjahu: Prepustenie Alexandra nepovedie k prímeriu

Tel Aviv 12. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že prepustenie americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra militantným hnutím Hamas neprinesie prímerie v Pásme Gazy ani oslobodenie palestínskych väzňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rokovania o možnej dohode, ktorá by zabezpečila prepustenie všetkých rukojemníkov z palestínskej enklávy, budú pokračovať „pod paľbou počas príprav na zintenzívnenie bojov“, uviedol izraelský premiér vo vyhlásení.



Hamas v nedeľu oznámil, že v rámci širšieho úsilia o dosiahnutie prímeria s Izraelom a obnovenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy prepustí americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra. Militantné hnutie ho zadržiava od útoku zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v palestínskej enkláve. Presný termín jeho oslobodenia nebol oznámený.



Rozhodnutie hnutia potvrdil neskôr aj americký prezident Donald Trump. Vyjadril nádej, že všetci rukojemníci budú prepustení a boje sa skončia. „Som vďačný všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tejto monumentálnej správy,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti. Rozhodnutie hnutia označil za gesto dobrej vôle a dodal: „Dúfajme, že toto je prvý z posledných krokov potrebných na ukončenie tohto brutálneho konfliktu.“



Vyhlásenie Hamasu prichádza krátko pred návštevou Trumpa na Blízkom východe, ktorá sa uskutoční tento týždeň. Trump ale neplánuje navštíviť Izrael.



Dvaja poprední členovia Hamasu tiež v nedeľu uviedli, že predstavitelia hnutia rokujú už niekoľko dní v katarskej metropole Dauha so zástupcami americkej administratívy o potenciálnom prímerí či prístupe dodávok humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Jeden z nich dodal, že na rokovaniach došlo k „pokroku“ smerom k dosiahnutiu prímeria.



Medzičasom ale úrady v Pásme Gazy oznámili, že pri izraelskom nálete v noci na pondelok zahynulo najmenej desať ľudí vrátane žien a detí. Cieľom mala byť podľa vyhlásenia budova školy v meste Džabálijá, v ktorej sa údajne nachádzali vysídlené osoby. Izrael sa k útoku bezprostredne nevyjadril.