< sekcia Zahraničie
Netanjahu pri stretnutí s Witkoffom: Iránu nemožno dôverovať
Netanjahu a Witkoff sa stretli niekoľko dní pred rokovaniami medzi USA a Iránom, ktoré sú naplánované na piatok.
Autor TASR
Tel Aviv 4. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok pri stretnutí s vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom vyhlásil, že Iránu, s ktorým sa chystajú USA tento týždeň rokovať, nemožno dôverovať. Jasne sa tiež vyslovil proti akejkoľvek účasti Palestínskej samosprávy v povojnovej správe Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na základe 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy bude túto palestínsku enklávu po vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas dočasne spravovať technokratický palestínsky výbor pod dohľadom a kontrolou Rady mieru. Na čele 15-členného výboru založeného 16. januára stojí bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaas.
Úloha samotnej Palestínskej samosprávy v správe Gazy je však nejasná. Plán počíta s tým, že každodenné záležitosti enklávy budú riešiť palestínski technokrati, dokým Palestínska samospráva nedokončí svoj reformný program.
Izrael trvá na tom, že ani Palestínska samospráva, ani Hamas by sa nemali podieľať na spravovaní povojnovej Gazy. Izraelský premiér na schôdzke s Witkoffom tiež zopakoval požiadavku na odzbrojenie Hamasu, demilitarizáciu Pásma Gazy, ako aj „splnenia vojnových cieľov“ ešte pred obnovou územia.
Netanjahu a Witkoff sa stretli niekoľko dní pred rokovaniami medzi USA a Iránom, ktoré sú naplánované na piatok. Podľa pôvodných informácií sa mali uskutočniť v Istanbule, miesto konania je ale ešte predmetom diskusií a Irán podľa portálu Axios požaduje, aby sa rozhovory konali v Ománe a v bilaterálnom formáte, teda bez účasti arabských a moslimských krajín.
Z vyhlásenia kancelárie izraelského premiéra vyplýva, že Netanjahu tlmočil americkému vyslancovi postoj Izraela, že Irán opakovane dokázal, že jeho sľubom nemožno veriť.
Trump nalieha na Irán, aby uzavrel novú dohodu o svojom jadrovom programe. Opakovane mu pohrozil vojenskými údermi pre brutálne potlačenie protivládnych protestov, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali tisíce obetí. USA do regiónu tiež nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln a ďalšie vojenské prostriedky.
Nemenovaný americký predstaviteľ podľa Axiosu však tvrdí, že to je v skutočnosti Izrael, kto chce na Irán zaútočiť, no Trump s tým nesúhlasí. Šéf Bieleho domu „to naozaj nechce urobiť“, citoval Axios vysokopostavený zdroj z USA.
Na základe 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy bude túto palestínsku enklávu po vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas dočasne spravovať technokratický palestínsky výbor pod dohľadom a kontrolou Rady mieru. Na čele 15-členného výboru založeného 16. januára stojí bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaas.
Úloha samotnej Palestínskej samosprávy v správe Gazy je však nejasná. Plán počíta s tým, že každodenné záležitosti enklávy budú riešiť palestínski technokrati, dokým Palestínska samospráva nedokončí svoj reformný program.
Izrael trvá na tom, že ani Palestínska samospráva, ani Hamas by sa nemali podieľať na spravovaní povojnovej Gazy. Izraelský premiér na schôdzke s Witkoffom tiež zopakoval požiadavku na odzbrojenie Hamasu, demilitarizáciu Pásma Gazy, ako aj „splnenia vojnových cieľov“ ešte pred obnovou územia.
Netanjahu a Witkoff sa stretli niekoľko dní pred rokovaniami medzi USA a Iránom, ktoré sú naplánované na piatok. Podľa pôvodných informácií sa mali uskutočniť v Istanbule, miesto konania je ale ešte predmetom diskusií a Irán podľa portálu Axios požaduje, aby sa rozhovory konali v Ománe a v bilaterálnom formáte, teda bez účasti arabských a moslimských krajín.
Z vyhlásenia kancelárie izraelského premiéra vyplýva, že Netanjahu tlmočil americkému vyslancovi postoj Izraela, že Irán opakovane dokázal, že jeho sľubom nemožno veriť.
Trump nalieha na Irán, aby uzavrel novú dohodu o svojom jadrovom programe. Opakovane mu pohrozil vojenskými údermi pre brutálne potlačenie protivládnych protestov, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali tisíce obetí. USA do regiónu tiež nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln a ďalšie vojenské prostriedky.
Nemenovaný americký predstaviteľ podľa Axiosu však tvrdí, že to je v skutočnosti Izrael, kto chce na Irán zaútočiť, no Trump s tým nesúhlasí. Šéf Bieleho domu „to naozaj nechce urobiť“, citoval Axios vysokopostavený zdroj z USA.