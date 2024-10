Netanjahu pri výročí 7. októbra: Budeme pokračovať v posvätnej misii

Jeruzalem 7. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok pri príležitosti výročia útoku zo 7. októbra prisľúbil, že bude pokračovať v boji proti palestínskemu hnutiu Hamas, a to dovtedy, dokým nebude táto "posvätná misia" splnená. TASR informuje podľa agentúry Reuters a denníka Times of Israel.



"Pokiaľ nepriateľ ohrozuje našu existenciu a mier v našej krajine, budeme pokračovať v boji. Pokiaľ budú naši rukojemníci stále v Gaze, budeme pokračovať v boji," vyhlásil Netanjahu v televíznom prejave a prisľúbil, že sa nevzdá a bude pokračovať v "posvätnej misii".



Návrt rukojemníkov Netanjahu prisľúbil už skôr v pondelok. Na zhromaždení v Jeruzaleme izraelský premiér zdôraznil, že ľudí, ktorí sú stále v palestínskom zajatí, "sme povinní priviesť späť", rovnako ako "našich hrdinov, ktorí padli pri obrane vlasti a národa".



Militanti Hamasu vedú vojnu s Izraelom od 7. októbra 2023, keď zaútočili na juh krajiny. Útok si vyžiadal 1205 obetí, väčšinu tvorili civilisti. Celkovo je podľa denníka Times of Israel v rukách Hamasu stále 97 rukojemníkov, z ktorých 34 je považovaných za mŕtvych.



Po útoku Hamasu začal Izrael s odvetnou ofenzívou v Pásme Gazy, pri ktorej dosiaľ zahynulo najmenej 41.000 ľudí. Takmer všetci z 2,4 milióna obyvateľov pásma boli v dôsledku zhoršujúcej sa humanitárnej krízy aspoň raz vysídlení.