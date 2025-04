Netanjahu pricestoval do Maďarska napriek zatykaču ICC

Budapešť 3. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pricestoval vo štvrtok skoro ráno do Maďarska. S odvolaním sa na status maďarského ministra Kristófa Szalaya-Bobrovniczkého o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Ide o Netanjahuovu prvú cestu do Európy po vlaňajšom vydaní medzinárodného zatykača Medzinárodným trestným súdom (ICC). Predsedu izraelskej vlády pozval do Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán napriek zatykaču.



Server nepszava.hu v tejto súvislosti pripomína, že Orbán pozval Netanjahua ešte v deň vynesenia verdiktu ICC. Stalo sa tak napriek tomu, že Maďarsko je členským štátom ICC, čo znamená, že izraelského premiéra by malo na svojom území zatknúť.



ICC vlani 21. novembra vydal zatykače na izraelského premiéra, ale aj bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a bývalého šéfa ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas Muhammada Dajfa pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.