Netanjahu: Prímerie s Libanonom je príležitosťou pre historickú dohodu
Netanjahu uviedol, že Izrael súhlasil s desaťdňovým prímerím, no zároveň si udrží 10-kilometrovú bezpečnostnú zónu pozdĺž hranice na juhu Libanonu.
Autor TASR
Tel Aviv 16. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok vyhlásil, že desaťdňové prímerie s Libanonom ponúka príležitosť na uzavretie „historickej mierovej dohody“. Trval však na tom, že odzbrojenie libanonskej militantnej skupiny Hizballáh je nevyhnutnou podmienkou. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Máme príležitosť uzavrieť historickú mierovú dohodu s Libanonom,“ povedal Netanjahu vo svojom televíznom prejave.
Americký prezident Donald Trump predtým informoval, že Netanjahu a libanonský prezident Džúzíf Awn sa dohodli na desaťdňovom prímerí, ktoré začne platiť vo štvrtok večer o 23.00 h SELČ, pričom poznamenal, že sa bude týkať aj militantného hnutia.
„Táto príležitosť existuje, lebo sme zásadným spôsobom zmenili mocenskú rovnováhu v Libanone,“ uviedol a vyzdvihol vojenské úspechy Izraela proti Hizballáhu od vypuknutia vojny v októbri 2023.
„Táto rovnováha sa zmenila natoľko, že nám počas minulého mesiaca začali prichádzať telefonáty z Libanonu s výzvou na priame mierové rokovania – čo sa nestalo už vyše 40 rokov,“ povedal.
Netanjahu uviedol, že Izrael súhlasil s desaťdňovým prímerím, no zároveň si udrží 10-kilometrovú „bezpečnostnú zónu“ pozdĺž hranice na juhu Libanonu. Dodal, že Tel Aviv má dve podmienky pre prímerie: odzbrojenie Hizballáhu a trvalú mierovú dohodu „založenú na sile“. Zároveň povedal, že odmietol dve požiadavky, ktoré mal Hizballáh, a to úplné stiahnutie Izraela z libanonského územia a prímerie založené na princípe „pokoj výmenou za pokoj“.
