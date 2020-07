Netanjahu prišiel o právnika,ktorý ho mal zastupovať v korupčnej kauze

Tel Aviv 8. júla (TASR) - Jeden z právnikov, ktorý zastupuje izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v jeho korupčnej kauze, v stredu - len 11 dní pred druhým pojednávaním - odstúpil z prípadu.



Podľa denníka The Times of Israel advokát Micha Fetman pripustil, že jeho rozhodnutie súvisí s verdiktom štátneho kontrolného výboru. Ten nevyhovel Netanjahuovej žiadosti, aby smel prijať takmer tri milióny dolárov od amerického obchodníka Spencera Partricha na pomoc pri financovaní svojej právnej obrany.



Výbor svoje rozhodnutie zdôvodnil možným konfliktom záujmov, keďže oligarcha Partrich je na zozname svedkov predvolaných na najbližšie pojednávanie v Netanjahuovej kauze.



List, ktorý výbor zaslal Netanjahuovým právnikom, obsahuje aj upozornenie, že daná suma by bola považovaná za dar, aký však verejný činiteľ nemôže legálne prijať.



Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že časť obvinenia proti Netanjahuovi sa týka práve darov, ktoré údajne dostal a prijal.



Izraelské médiá uviedli, že Fetman sa na základe rozhodnutia výboru údajne obával, že mu nebude vyplatený honorár za zastupovanie premiéra v jeho kauzách.



K Netanjahuomu právnemu tímu sa Fetman pridal iba nedávno, ale veľmi rýchlo nasledoval príklad skupiny iných právnikov, ktorí z tímu odišli z podobných dôvodov, konštatoval denník Haarec.



Fetman zastupoval Netanjahua v prvý deň jeho súdneho konania v máji, uviedol denník.



Druhé pojednávanie v Netanjahuovej kauze sa má konať 19. júla. Izraelský verejnoprávny rozhlas však už minulý týždeň informoval, že Fetmanova rezignácia sa očakáva a že je súčasťou taktiky, ktorej cieľom je dosiahnuť odklad v súdnom konaní.



Podľa denníka Haarec vnútri Netanjahuovho tímu panujú nezhody preto sa očakávalo, že obhajoba požiada o odklad pojednávania.



Obvinenie v kauzách korupcie, podvodu a zneužitia dôvery bolo voči Netanjahuovi vznesené v januári. Premiér údajne prijal drahé dary a pokúsil sa vylepšiť svoj mediálny obraz tým, že bohatým podnikateľom a mediálnym magnátom ponúkal politické a ekonomické výhody.



Netanjahu akékoľvek previnenie odmieta a tvrdí, že ide o politicky motivované trestné stíhanie s cieľom zbaviť sa ho ako vplyvného politika.



Ak bude Netanjahu uznaný za vinného a odsúdený za úplatkárstvo, hrozí mu až 10 rokov väzenia. Za podvod a porušenie dôvery by mohol dostať maximálne trojročný trest, čo sa však považuje za nepravdepodobné.