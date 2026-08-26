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Netanjahu prisľúbil zakladanie ďalších osád na Západnom brehu Jordánu

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Na archívnej izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR - Michal Svítok

Netanjahu schválil počas svojej vlády výstavbu a rozširovanie izraelských osád na Západnom brehu Jordánu, ktoré často pozostávajú len z niekoľkých mobilných domov alebo provizórnych stavieb.

Autor TASR
Jeruzalem 26. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že bude naďalej zakladať osady na Západnom brehu Jordánu, a to napriek rastúcemu medzinárodnému tlaku. Toto okupované palestínske územie čaká podľa jeho slov veľká vlna prisťahovalectva. V stredu na to upozornila agentúra AFP, píše TASR.

Netanjahu schválil počas svojej vlády výstavbu a rozširovanie izraelských osád na Západnom brehu Jordánu, ktoré často pozostávajú len z niekoľkých mobilných domov alebo provizórnych stavieb. AFP poukázala na to, že podľa medzinárodného aj izraelského práva sú tieto osady nezákonné, schvaľovanie ich výstavby, ako aj ich legalizácia však v posledných rokoch prudko vzrástla.

Nemôžeme ignorovať čísla: 104 komunít, ktoré sme spoločne založili a legalizovali, a 160 fariem, pričom ďalšie budú nasledovať,“ povedal Netanjahu na podujatí pre osadníkov, uviedla jeho kancelária.

Napĺňate víziu izraelskej zeme, a toto je naša zem... Pripravujete pôdu pre veľmi veľkú vlnu prisťahovalectva, ktorá príde,“ dodal premiér. V prejave zároveň ocenil „obrovské úsilie vlády, ktorá napĺňa vízie generácií“.

Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. V osadách v tomto regióne žije v súčasnosti viac ako 500.000 Izraelčanov spolu s približne tromi miliónmi Palestínčanov.

AFP konštatuje, že Izrael čelí v súvislosti s rozširovaním svojich osád rastúcemu medzinárodnému tlaku a rozhorčeniu. Podľa agentúry násilie osadníkov proti Palestínčanom prudko vzrástlo, a to najmä od vypuknutia vojny v Pásme Gazy 7. októbra 2023.
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