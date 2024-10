Netanjahu prisľúbil, že dosiahne návrat rukojemníkov z Pásma Gazy

Jeruzalem 7. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok prisľúbil návrat všetkých rukojemníkov, ktorí sú palestínskymi militantmi zadržiavaní v Pásme Gazy od 7. októbra 2023. Uviedol to v Jeruzaleme na zhromaždení pri pamätníku obetí tohto útoku a následných vojen.



Spravodajský web The Times od Israel (TOI) podľa TASR napísal, že udalosti spred roka označil Netanjahu za masaker a vyzdvihol statočnosť a odhodlanosť izraelského národa v období, ktoré nasledovalo po vpáde palestínskych kománd na juh Izraela.



Na zhromaždení v Jeruzaleme Netanjahu zdôraznil, že ľudí, ktorí sú stále v palestínskom zajatí, "sme povinní priviesť späť", rovnako ako "našich hrdinov, ktorí padli pri obrane vlasti a národa".



V podobnom duchu sa vo svojom vyhlásení vyjadril aj izraelský minister obrany Joav Galant, ktorý ubezpečil, že izraelská armáda je naďalej odhodlaná viesť boj proti nepriateľom krajiny.



"Sme hlboko odhodlaní pokračovať v prijímaní všetkých opatrení potrebných na porážku našich nepriateľov a na obranu našej vlasti," uviedol Galant vo vyhlásení s tým, že je "našou povinnosťou urobiť všetko pre návrat rukojemníkov do Izraela".



Celkovo je v rukách palestínskeho hnutia Hamas stále zrejme 97 rukojemníkov, z ktorých 34 považovaných za mŕtvych, napísal TOI.



Posledné oznámenie o smrti niektorého zo zadržiavaných zverejnili v pondelok. Týka sa 28-ročného Idana Štiviho, ktorého palestínski militanti zabili počas útoku na hudobnom festivale Nova predne pred rokom a Hamas jeho telo naďalej zadržiava v Pásme Gazy.



Spomienkové zhromaždenia na udalosti spred roka sa v pondelok od rána konajú na mnohých miestach Izraela. Ľudia cestovali aj na juh krajiny, do stále zničených oblastí na hraniciach s Pásmom Gazy, kde sa tragické udalosti vlani odohrali.



Zhruba v čase, keď si ľudia o 06.29 h miestneho času (05.29 h SELČ) začínali pripomínať vpád palestínskych kománd do mošavov a kibucov na juhu Izraela, sa palestínske hnutie Hamas pokúsilo opäť zaútočiť na pohraničné oblasti raketovou paľbou - vypálilo však len štyri rakety a aj tie izraelská armáda zneškodnila.



Neskôr Izrael informoval, že rozsiahlejší raketový útok Hamasu zmaril, keď krátko pred ním jeho vojenské lietadlá zasiahli odpaľovacie zariadenia militantného hnutia.