Netanjahu privítal rozhodnutie libanonskej vlády odzbrojiť Hizballáh
Libanonská vláda tento mesiac požiadala armádu, aby vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu do konca roka.
Autor TASR
Tel Aviv 25. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu víta rozhodnutie libanonskej vlády pracovať smerom k odzbrojeniu militantného hnutia Hizballáh. Kancelária izraelského predsedu vlády v pondelok vo vyhlásení uviedla, že Izrael postupne zníži svoju vojenskú prítomnosť v Libanone, ak tamojšia vláda podnikne nevyhnutné kroky smerom k odzbrojeniu Hizballáhu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Izrael je pripravený podporiť Libanon v jeho snahách odzbrojiť Hizballáh a spoločne pracovať smerom k bezpečnejšej a stabilnej budúcnosti oboch krajín,“ uviedla Netanjahuova kancelária.
Okrem toho úrad predsedu vlády vyzdvihol libanonského prezidenta Džúzifa Awna a premiéra Nawáfa Saláma za ich rozhodnutie usilovať sa o odzbrojenie šiitského militantného hnutia. Tento krok označil za kľúčovú príležitosť pre Libanon opätovne nadobudnúť svoju suverenitu.
Libanonská vláda tento mesiac požiadala armádu, aby vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu do konca roka. Iránom podporovaný Hizballáh sa tomu bráni.
Izrael sa mal podľa dohody o prímerí, ktorá pozastavila boje medzi Izraelom a Hizballáhom, úplne stiahnuť z Libanonu. Ponechal tam však svojich vojakov vo viacerých oblastiach, ktoré považuje za strategické, a pokračuje v útokoch po krajine.
Libanon je podľa AP pod tlakom zo strany USA, aby dosiahol odzbrojenie militantnej skupiny, ktorá je po vojne s Izraelom značne oslabená. Libanonská armáda minulý týždeň začala s odzbrojovaním palestínskych milícií v palestínskych utečeneckých táboroch a počas štvrtkovej razie sa zamerala na tábor v Burdž Barádžna na severe Bejrútu.
