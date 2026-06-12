< sekcia Zahraničie
Netanjahu privítal záväzky Trumpa o iránskych jadrových programoch
Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových a raketových programov, uvádza sa vo vyhlásení.
Autor TASR
Jeruzalem 12. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump prisľúbil, že akákoľvek dohoda medzi USA a Iránom bude zahŕňať záväzky na odstránenie obohateného jadrového materiálu Teheránu, uviedol vo štvrtok vo vyhlásení úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových a raketových programov, uvádza sa vo vyhlásení.
„Premiér vyjadril uznanie za záväzok prezidenta Trumpa, že konečná dohoda na záver rokovaní bude zahŕňať odstránenie obohateného materiálu, likvidáciu infraštruktúry na obohacovanie, obmedzenie výroby rakiet a zastavenie podpory zo strany Iránu pre jeho teroristických zástupcov v regióne,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na sociálnej sieti X po tom, ako spolu obaja lídri telefonovali.
Trump krátko predtým vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni Bieleho domu ohlásil dosiahnutie mierovej dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe. Zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k podpísaniu tejto dohody mohlo dôjsť už v priebehu víkendu, a to niekde v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise dohody zúčastnil viceprezident USA J.D. Vance.
Irán pritom doposiaľ s dohodou nesúhlasil, polooficiálna tlačová agentúra Fárs uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters.
Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí.
Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových a raketových programov, uvádza sa vo vyhlásení.
„Premiér vyjadril uznanie za záväzok prezidenta Trumpa, že konečná dohoda na záver rokovaní bude zahŕňať odstránenie obohateného materiálu, likvidáciu infraštruktúry na obohacovanie, obmedzenie výroby rakiet a zastavenie podpory zo strany Iránu pre jeho teroristických zástupcov v regióne,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na sociálnej sieti X po tom, ako spolu obaja lídri telefonovali.
Trump krátko predtým vo štvrtok na brífingu v Oválnej pracovni Bieleho domu ohlásil dosiahnutie mierovej dohody s Iránom, ktorou by sa skončila vojna na Blízkom východe. Zároveň avizoval, že po dokončení potrebných dokumentov by k podpísaniu tejto dohody mohlo dôjsť už v priebehu víkendu, a to niekde v Európe. Za americkú stranu by sa na podpise dohody zúčastnil viceprezident USA J.D. Vance.
Irán pritom doposiaľ s dohodou nesúhlasil, polooficiálna tlačová agentúra Fárs uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters.
Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca ajatolláh Modžtabá Chameneí.