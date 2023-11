Netanjahu prvýkrát pricestoval do Gazy, vojakom prisľúbil víťazstvo

Gaza 26. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu pricestoval do Pásma Gazy, prvýkrát od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom zo 7. októbra. Stretol sa pritom s izraelskými vojakmi a prisľúbil, že Izrael v tejto vojne zvíťazí a dosiahne všetky svoje ciele, informuje agentúra AFP.



Netanjahuova cesta do Gazy sa uskutočnila v tretí deň štvordňového prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorého súčasťou je aj prepúšťanie izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze a Palestínčanov väznených v Izraeli.



"Pokračujeme až do konca - až do víťazstva. Nič nás nezastaví a sme presvedčení, že máme schopnosti, silu, vôľu a odhodlanie k tomu, aby sme dosiahli všetky vojnové ciele, a aj ich dosiahneme," povedal izraelským vojakom Netanjahu vo vojenskej helme a nepriestrelnej veste.



Jeho prejav je zachytený na videozázname, ktorý na internete zverejnil úrad izraelského premiéra.



Podľa denníka Times of Israel premiér navštívil vojakov v severnej časti pásma Gazy, pričom si prezrel aj jeden z podzemných tunelov Hamasu, ktorý obsadili izraelské jednotky.



"V tejto vojne máme tri ciele: elimináciu Hamasu, návrat všetkých našich rukojemníkov a zaistenie toho, aby sa Gaza opäť nestala hrozbou pre štát Izrael," povedal vojakom Netanjahu. Počas návštevy v Gaze premiéra sprevádzali viacerí jeho blízki spolupracovníci, ako aj zástupca generálneho štábu izraelskej armády generál Amir Baram.



Benjamin Netanjahu vopred avizoval, že po vypršaní dohodnutého štvordňového prímeria bude jeho krajina pokračovať vo vojne proti Hamasu, až pokým nedosiahne všetky svoje ciele.



Militantné hnutie Hamas odovzdalo v nedeľu Červenému krížu ďalšiu skupinu rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy: 14 Izraelčanov a troch občanov iných krajín. Izrael by mal výmenou za to v priebehu nedele prepustiť ďalších 39 palestínskych väzňov. Podobné výmeny sa uskutočnili už v piatok a sobotu.