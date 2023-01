Netanjahu rokoval s americkým bezpečnostným poradcom Sullivanom

Jeruzalem 20. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok rokoval s poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom o normalizácii vzťahov svojej krajiny so Saudskou Arábiou. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Netanjahu, ktorý sa koncom vlaňajška vrátil k moci a zostavil novú vládu, stál na čele krajiny aj v roku 2020, keď Izrael v rámci Abrahámskych dohôd nadviazal vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), Bahrajnom a Marokom.



Izraelský premiér opakovane vyjadril želanie, aby sa na tento zoznam dostala aj Saudská Arábia, rodisko islamu.



Netanjahu a Sullivan diskutovali tiež o "opatreniach zameraných na prehĺbenie Abrahámskych dohôd a rozšírenie mierového cyklu s dôrazom na prelom so Saudskou Arábiou", uviedol vo vyhlásení úrad izraelského lídra.



Politici zároveň hovorili o spoločnom úsilí obmedziť iránsky jadrový program a regionálne aktivity Iránu, pričom Netanjahu poďakoval svojmu americkému hosťovi za záväzok prezidenta USA Joea Bidena zabrániť Teheránu v získaní jadrových zbraní.



Netanjahu a Sullivan diskutovali aj o Ukrajine, ako aj o rozvíjajúcom sa obrannom partnerstve medzi Ruskom a Iránom a jeho dôsledkoch pre bezpečnosť na Blízkom východe.



V súvislosti s oblasťou, v ktorej sa nová tvrdá izraelská vláda a Bidenova administratíva nezhodujú, Sullivan uviedol, že je proti politike ohrozujúcej "životaschopnosť" budúceho palestínskeho štátu, informuje AFP.



Sullivan tiež zdôraznil, že je potrebné vyhnúť sa jednostranným krokom ktorejkoľvek strany, ktoré by mohli zvýšiť napätie v izraelsko-palestínskych vzťahoch, a to s osobitným dôrazom na zachovanie historického statusu quo v súvislosti so svätými miestami v Jeruzaleme.



Sullivanova návšteva je prvou návštevou vysokopostaveného predstaviteľa USA v Izraeli od zloženia prísahy novej Netanjahuovej vlády. Sullivan sa v stredu stretol tiež s prezidentom židovského štátu Jicchakom Herzogom, s ktorým rokoval o "spôsoboch prehĺbenia strategickej spolupráce".