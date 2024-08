Netanjahu rokoval s Blinkenom 3 hodiny,rozhovory označil ako pozitívne

Jeruzalem 19. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil pondelkové tri hodiny trvajúce stretnutie s ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom za "pozitívne a vedené v dobrom duchu". Uviedla to kancelária izraelského premiéra, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Premiér zopakoval izraelský záväzok voči najnovšiemu americkému návrhu týkajúcemu sa prepustenia našich rukojemníkov, pričom do úvahy bral bezpečnostné potreby Izraela, na ktorých pevne trvá," uviedla Netanjahuova kancelária.



Išlo o deviatu návštevu šéfa americkej diplomacie v Izraeli od začiatku vojny v Pásme Gazy. Okrem premiéra sa stretol aj s prezidentom Jicchakom Herzogom a ministrom obrany Joavom Galantom.



Návšteva sa uskutočnila po rozhovoroch o prímerí a návrate rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Tie prebehli v piatok v katarskej Dauhe. Delegácia Hamasu sa na nich nezúčastnila, avšak vysokopostavený predstaviteľ USA uviedol, že rokovania sú v "bode zlomu".



"Toto je rozhodujúca chvíľa – pravdepodobne najlepšia, možno posledná príležitosť dostať rukojemníkov domov, uzavrieť prímerie a dostať všetkých na lepšiu cestu smerom k trvalému mieru a bezpečnosti," uviedol Blinken pred stretnutím s Netanjahuom.



USA spolu so sprostredkovateľmi v piatok na rokovaniach v katarskej Dauhe predložili návrh, ktorý by podľa nich mohol prekonať rozdiely medzi bojujúcimi stranami. "Dosiahli sme veľký pokrok vo viacerých otázkach, na ktorých sme pracovali," vyhlásil nemenovaný americký predstaviteľ. Hamas však naznačil svoj odmietavý postoj k tomu, čo označil za nové požiadavky Izraela. Účastníci rokovaní sa tento týždeň zídu opäť, tentokrát v egyptskej Káhire.