Netanjahu rozhodol, že šéf Mosadu zostane vo funkcii dlhšie

Jeruzalem 6. júla (TASR) - Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu predĺžil funkčné obdobie riaditeľa Inštitútu pre výzvedné a zvláštne operácie, známeho ako Mosad, do júna roku 2021.



Pôvodne sa Josimu Kohenovi malo jeho funkčné obdobie na poste šéfa rozviedky skončiť v januári 2021, informoval v pondelok denník The Times of Israel.



Vo vyhlásení Netanjahuovej kancelárie sa uvádza, že toto rozhodnutie bolo prijaté "vzhľadom na bezpečnostné výzvy, ktorým čelí izraelský štát".



Oznámenie, že Kohen bude šéfovať Mosadu o pol roka dlhšie, sa objavilo po týždni, v ktorom v iránskych jadrových zariadeniach došlo k sérii nevysvetlených výbuchov. Zámorskí i blízkovýchodní analytici ich pripisujú izraelským tajným službám.



Kohen je v Izraeli považovaný za blízkeho poradcu a dôverníka premiéra Netanjahua, ktorý ho v roku 2013 stiahol z Mosadu a vymenoval za poradcu pre národnú bezpečnosť. Na poste šéfa Mosadu potom Kohen v januári 2016 vystriedal Tamira Parda.



Televízny kanál Kešet 12 upozornil, že Netanjahuovo rozhodnutie by mohol koaličný partner vo vláde - strana Modrá a biela (Kachol lavan) - vnímať ako porušenie koaličnej dohody. Líder Modrej a bielej Benny Ganc má právo vetovať nominácie do vyšších vládnych funkcií.



Zdroje blízke Netanjahuovi však v tejto súvislosti upozorňujú, že v Kohenovom prípade nejde o vymenovanie, len o predĺženie funkčného obdobia šéfa Mosadu o ďalší polrok.