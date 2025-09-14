< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Rubiova návšteva podčiarkuje silné spojenectvo s USA
Jeruzalem 14. septembra (TARS) - Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v nedeľu pricestoval na návštevu Izraela, kde sa stretol s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Prítomnosť šéfa americkej diplomacie v Jeruzaleme je podľa predsedu izraelskej vlády dôkazom silných vzťahov medzi oboma krajinami. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Obaja politici spolu navštívili Múr nárekov, kde sa pomodlili. „Myslím si, že táto návšteva je svedectvom trvácnosti a sily izraelsko-amerického spojenectva, ktoré je rovnako silné a trvácne ako kamene Múru nárekov, ktorých sme sa práve dotkli,“ povedal Netanjahu. „Za prezidenta Donalda Trumpa a ministra Rubia je toto spojenectvo silnejšie ako kedykoľvek predtým a my si to veľmi ceníme,“ dodal.
Rubio do Izraela pricestoval niekoľko dní po tom, čo prezident USA Donald Trump vytkol Izraelu nálet na katarskú Dauhu, kde sa zišli vysokopostavení predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Jednou z tém, o ktorých bude Rubio rokovať v Izraeli, je podľa spravodajského portálu Axios potenciálna anexia Západného brehu Jordánu ako reakcia na plánované uznanie Palestínskeho štátu zo strany niektorých západných krajín. Takýto zámer avizovali napríklad Francúzsko, Kanada a Austrália.
