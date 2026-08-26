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Netanjahu: S divochmi vládnucimi v Iráne sa nedá dohodnúť

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Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Izraelský premiér uviedol, že na nedávnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutoval o možnostiach diplomacie s Iránom.

Autor TASR
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Tel Aviv 26. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vyhlásil, že s tými „divochmi,“ ktorí vládnu v Iráne, sa nedá dosiahnuť dohoda. Zároveň ocenil najnovší ekonomický tlak na islamskú republiku zo strany Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Izraelský premiér uviedol, že na nedávnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutoval o možnostiach diplomacie s Iránom. „Avšak pochybujem, že s tými divochmi možno dosiahnuť dohodu,“ povedal na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v utorok vo večerných hodinách v židovskej osade na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

Podľa AFP je Netanjahu dlhodobo skeptický voči diplomatickým kontaktom s Iránom. Otvorene kritizoval aj jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015, ktorú uzavrela vláda vtedajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu a Trump ju počas svojho prvého funkčného obdobia zrušil. Netanjahu sa však snaží vyhýbať verejnej kritike terajších Trumpových snáh dosiahnuť novú dohodu s Iránom prostredníctvom rokovaní.

USA spoločne s Izraelom 28. februára zaútočili na Irán, ten v odvete zaútočil na amerického vojenské zariadenia aj iné miesta v štátoch Perzského zálivu a tiež na Izrael. V apríli bolo dosiahnuté prímerie, no Trump ho 9. júla po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive vyhlásil za skončené.

Americký minister financií Scott Bessent v pondelok predstavil nové sankcie voči Iránu, ktorých cieľom je podľa neho zablokovať všetky potenciálne zdroje príjmov Iránu.
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