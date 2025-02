Netanjahu: S Trumpom môžeme prekresliť mapu Blízkeho východu

Jeruzalem 2. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu pred odletom do USA vyjadril nádej, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa im spoločne "podarí prekresliť mapu Blízkeho východu." Netanjahu je prvým zahraničným lídrom, ktorý navštívi USA od Trumpovej inaugurácie. TASR píše podľa agentúry Reuters a denníka Times of Israel.



"Rozhodnutia, ktoré sme urobili vo vojne, už zmenili tvár Blízkeho východu," povedal izraelský premiér pred nástup do lietadla. "Naše rozhodnutia a odvaha našich vojakov prekreslili mapu. Verím však, že v úzkej spolupráci s prezidentom Trumpom ju môžeme prekresliť ešte viac a k lepšiemu," dodal Netanjahu.



Izrael uplynulý rok viedol vojnu proti libanonskému hnutiu Hizballáh a palestínskym militantom z Hamasu. Vedenie oboch skupín sa mu podarilo do veľkej miery zneškodniť a s oboma hnutiami Jeruzalem uzavrel prímerie.



Oslabenie Iránom podporovaného Hizballáhu taktiež podľa niektorých analytikov prispelo k pádu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého v decembri zvrhli povstalecké sily. Izrael následne zabral časť sýrskeho územia vrátane strategicky významnej hory Hermon.



Na svojej nedeľnej návšteve v Bielom dome však bude Netanjahu s Trumpom rokovať najmä o druhej fáze dohody o prímerí v Pásme Gazy. Počas nej by mali byť prepustení všetci zostávajúci rukojemníci vrátane izraelských vojakov. Zároveň by mal Izrael úplne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy.



Netanjahu tiež upresnil, že "sa budú zaoberať dôležitými otázkami" vrátane "víťazstva Izraela nad nad Hamasom, prepustením rukojemníkov a vysporiadaním sa s iránskou teroristickou hrozbou."



Reuters pripomína, že Netanjahu, na ktorého Medzinárodný trestný súd vydal zatykač v súvislosti s obvineniami z vojnových zločinov v Pásme Gazy, mal pomerne napäté vzťahy s Trumpovým predchodcom Joeom Bidenom. Trump je naopak považovaný za silného podporovateľa Izraela.