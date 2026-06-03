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Netanjahu: S Trumpom zdieľame cieľ odzbrojiť Hizballáh
Izrael pokračuje v útokoch najmä na juhu Libanonu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany Hizballáhu.
Autor TASR
Tel Aviv/Washington 3. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdieľajú cieľ odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh v záujme dosiahnutia mieru medzi Izraelom a Libanonom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Hizballáh je „zástupcom Iránu, ktorý má na muške všetkých libanonských občanov a využíva Libanon ako platformu na odpaľovanie teroristických rakiet na naše mestá, na vysielanie smrtiacich dronov proti našim civilistom“, uviedol Netanjahu v rozhovore pre televíziu CNBC.
„Ak chceme zachrániť Libanon, ak chceme dosiahnuť libanonsko-izraelský mier, ako ja chcem, musíme odzbrojiť Hizballáh a musíme demilitarizovať Libanon. A ja viem, že je to cieľ, ktorý zdieľame s prezidentom (Trumpom), a je to to, čo musíme urobiť,“ dodal.
Izrael pokračuje v útokoch najmä na juhu Libanonu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany Hizballáhu. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút.
Trump v pondelok po telefonáte s Netanjahuom oznámil, že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“. Izrael a Hizballáh navyše podľa neho súhlasili, že „všetka streľba sa zastaví“.
K útokom dochádza zároveň v čase, keď sa na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone v utorok začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá dva dni.
Americký minister zahraničia Marco Rubio v stredu vyjadril nádej, že najnovšie kolo rokovaní prinesie „spoločné vyhlásenie a akčný plán nezávisle od Hizballáhu“.
Hizballáh je „zástupcom Iránu, ktorý má na muške všetkých libanonských občanov a využíva Libanon ako platformu na odpaľovanie teroristických rakiet na naše mestá, na vysielanie smrtiacich dronov proti našim civilistom“, uviedol Netanjahu v rozhovore pre televíziu CNBC.
„Ak chceme zachrániť Libanon, ak chceme dosiahnuť libanonsko-izraelský mier, ako ja chcem, musíme odzbrojiť Hizballáh a musíme demilitarizovať Libanon. A ja viem, že je to cieľ, ktorý zdieľame s prezidentom (Trumpom), a je to to, čo musíme urobiť,“ dodal.
Izrael pokračuje v útokoch najmä na juhu Libanonu napriek prímeriu, pričom tvrdí, že reaguje na porušovania prímeria zo strany Hizballáhu. Terčom izraelských úderov je aj Bejrút.
Trump v pondelok po telefonáte s Netanjahuom oznámil, že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“. Izrael a Hizballáh navyše podľa neho súhlasili, že „všetka streľba sa zastaví“.
K útokom dochádza zároveň v čase, keď sa na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone v utorok začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí štvrté stretnutie podľa očakávaní potrvá dva dni.
Americký minister zahraničia Marco Rubio v stredu vyjadril nádej, že najnovšie kolo rokovaní prinesie „spoločné vyhlásenie a akčný plán nezávisle od Hizballáhu“.