Netanjahu sa chce opäť uchádzať o funkciu premiéra

Na snímke izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Netanjahu na otázku televíznej stanice Channel 14, či má v úmysle uchádzať sa o ďalšie volebné obdobie, odpovedal: „Áno.“ Rovnako odpovedal aj na otázku, či očakáva víťazstvo.

Tel Aviv 18. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa podľa svojich slov chce znova uchádzať o funkciu predsedu vlády v nadchádzajúcich voľbách, ktoré sú naplánované na november 2026. Netanjahu zároveň v sobotu povedal, že očakáva víťazstvo v týchto voľbách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Líder strany Likud je spolu s prestávkami od roku 1996 v premiérskom kresle 18 rokov. V posledných voľbách táto strana získala 32 kresiel v parlamente. Súčasné funkčné obdobie Netanjahua začalo v roku 2022, pričom počas neho navrhol rozsiahle súdne reformy. Tie mali podľa kritikov za cieľ oslabiť súdy. Tieto reformy vyvolali masové protesty, ktoré utíchli po vypuknutí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. V súčasnosti je izraelský premiér stíhaný pre korupciu. Okrem toho bol počas vojny v palestínskej enkláve vystavený kritike zo strany rodín rukojemníkov, ktorých uniesli komandá palestínskeho militantného hnutia Hamas počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.

Izraelský premiér sa vyjadril aj k vojne v Pásme Gazy, ktorá podľa neho skončí, keď bude dokončená druhá fáza prímeria. „Fáza B tiež zahŕňa odzbrojenie Hamasu, alebo presnejšie demilitarizáciu Pásma Gazy po odzbrojení Hamasu,“ povedal Netanjahu. „Keď to bude úspešné dokončené - dúfajme, že ľahko - vojna sa skončí,“ dodal.

Palestínske hnutie dosiaľ odmieta myšlienku odzbrojenia a od začiatku prímeria postupne nasadilo svojich ozbrojených príslušníkov späť do ulíc Pásma Gazy. Okrem toho ozbrojenci tohto hnutia popravili niekoľko civilistov, ktorých označili za kolaborantov.
