Netanjahu sa cíti dobre, upozornil na riziká horúčav

Jeruzalem 15. júla (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa cíti "veľmi dobre". Uviedol to niekoľko hodín po tom, ako ho v sobotu previezli do nemocnice, kde mu lekári konštatovali pravdepodobnú dehydratáciu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Netanjahu vo videopríhovore zverejnenom svojou kanceláriou uviedol, že bol v piatok na slnku bez pokrývky hlavy a bez vody. "Nebol to dobrý nápad," povedal a poďakoval sa zdravotníkom i verejnosti za prejavy podpory.



"Vďaka Bohu sa cítim veľmi dobre, ale mám na vás jednu prosbu – v našej krajine zažívame vlnu horúčav, preto vás prosím, aby ste trávili menej času na slnku, pili viac vody," citovala ho stanica Sky News.



Počas vlny horúčav, ktorá zasiahla aj Európu, dosiahli v Izraeli teploty úroveň okolo 35 stupňov Celzia, píše AP.



Netanjahuov úrad predtým oznámil, že predsedu vlády previezli do nemocnice Šeba neďaleko pobrežného mesta Tel Aviv, kde podstupoval lekársku prehliadku.



Netanjahu (73) je najdlhšie slúžiacim lídrom Izraela. V úrade premiéra pôsobil viacero funkčných období celkovo 15 rokov. Jeho súčasná krajne pravicová vláda - koalícia náboženských a ultranacionalistických strán - sa ujala moci vlani v decembri.