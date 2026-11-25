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Netanjahu sa dožaduje ukončenia procesu, v ktorom je obvinený
Je prvým izraelským premiérom, ktorý sa počas výkonu funkcie postavil pred súd.
Autor TASR
Tel Aviv 25. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyzval na okamžité ukončenie dlhoročného procesu, v ktorom je obvinený z korupcie. Reagoval tak na vyjadrenia sudcov okresného súdu v Jeruzaleme, ktorí obvinenia voči jeho osobe spochybnili a odporučili obžalobe, aby ich stiahla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Desať rokov strašného utrpenia pre mňa, moju rodinu, môjho syna; desať rokov podnecovania k nenávisti, ktoré raní dušu. Kto nám tie roky vráti?“ pýtal sa úradujúci premiér počas svojho vystúpenia v Knesete.
Netanjahu v súčasnosti podľa AFP bojuje o svoje politické prežitie. Po nedávnych voľbách bol poverený zostavením vlády jeho hlavný rival a opozičný líder Gadi Eizenkot. Ak Netanjahu už nebude ďalej premiérom, príde o svoj vplyv, ktorý mu umožňuje vyhnúť sa prípadnému trestu odňatia slobody, napísala francúzska agentúra.
Sudcovia jeruzalemského súdu počas pojednávania vo veci troch korupčných prípadov proti Netanjahuovi odporučili jeden zamietnuť, druhý prehodnotiť a tretí vyriešiť dohodou. Naznačili, že v zrejme najvážnejšej kauze, v ktorej je obvinený z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery za poskytovanie vládnych výhod výmenou za priaznivé mediálne pokrytie, je šanca na jeho usvedčenie nízka.
Netanjahu, ktorý je pri moci aj s prestávkami približne 30 rokov, opakovane popiera, že by sa dopustil čohokoľvek protiprávneho, a proces proti sebe označuje za politicky motivovaný. Je prvým izraelským premiérom, ktorý sa počas výkonu funkcie postavil pred súd.
Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová, ktorú na stredajšie pojednávanie nezvyčajne predvolali, uviedla, že odporúčania sudcov zváži a je pripravená na vynesenie rozsudku aj na dohodu o priznaní viny.
„Desať rokov strašného utrpenia pre mňa, moju rodinu, môjho syna; desať rokov podnecovania k nenávisti, ktoré raní dušu. Kto nám tie roky vráti?“ pýtal sa úradujúci premiér počas svojho vystúpenia v Knesete.
Netanjahu v súčasnosti podľa AFP bojuje o svoje politické prežitie. Po nedávnych voľbách bol poverený zostavením vlády jeho hlavný rival a opozičný líder Gadi Eizenkot. Ak Netanjahu už nebude ďalej premiérom, príde o svoj vplyv, ktorý mu umožňuje vyhnúť sa prípadnému trestu odňatia slobody, napísala francúzska agentúra.
Sudcovia jeruzalemského súdu počas pojednávania vo veci troch korupčných prípadov proti Netanjahuovi odporučili jeden zamietnuť, druhý prehodnotiť a tretí vyriešiť dohodou. Naznačili, že v zrejme najvážnejšej kauze, v ktorej je obvinený z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery za poskytovanie vládnych výhod výmenou za priaznivé mediálne pokrytie, je šanca na jeho usvedčenie nízka.
Netanjahu, ktorý je pri moci aj s prestávkami približne 30 rokov, opakovane popiera, že by sa dopustil čohokoľvek protiprávneho, a proces proti sebe označuje za politicky motivovaný. Je prvým izraelským premiérom, ktorý sa počas výkonu funkcie postavil pred súd.
Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová, ktorú na stredajšie pojednávanie nezvyčajne predvolali, uviedla, že odporúčania sudcov zváži a je pripravená na vynesenie rozsudku aj na dohodu o priznaní viny.